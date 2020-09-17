TFF 1. Lig ekiplerinden Ankara Keçiörengücü, 20 Eylül Pazar günü derbi maçta konuk edeceği Ankaraspor karşılaşmasının hazırlıklarına devam etti.
17 Eyl 2020 - 16:54- Spor Güncelleme: 17 Eyl 2020 - 16:56
Ankara Keçiörengücü, Ankaraspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
TFF 1. Lig ekiplerinden Ankara Keçiörengücü, 20 Eylül Pazar günü derbi maçta konuk edeceği Ankaraspor karşılaşmasının hazırlıklarına devam etti.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.