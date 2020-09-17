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17 Eyl 2020 - 17:17- Ekonomi

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "İhracatın Metalik Yıldızları Ödül Töreni"ne videokonferans yöntemiyle katıldı. Bakan Pekcan, online olarak katıldığı ödül töreninde konuşma yaptı.
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Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "İhracatın Metalik Yıldızları Ödül Töreni"ne videokonferans yöntemiyle katıldı. Bakan Pekcan, online olarak katıldığı ödül töreninde konuşma yaptı.

17 Eyl 2020 - 17:17 AA Ankara- Ekonomi

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