Ankara Büyükşehir, “Sürdürülebilir Kentsel Hareketlilik Çalıştayı”na imza attı

Ankara’da sürdürülebilir ulaşımın mümkün kılınabilmesi ve ulaşımın entegrasyonunun sağlanabilmesi için çalışmalar yürüten EGO Genel Müdürlüğü, “ Avrupa Hareketlilik Haftası” kapsamında bir dizi etkinlik planladı. 48 ülkeden iki bin 30 kentin katılacağı Avrupa Hareketlilik Haftası, “Herkes İçin Sıfır Emisyonlu Hareketlilik” temasıyla başladı.

ÇALIŞTAY ONLİNE OLARAK GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Pandemi nedeniyle online ortamda gerçekleştirilen etkinliklerden biri de “Sürdürülebilir Kentsel Hareketlilik Çalıştayı” oldu. Sürdürülebilir Kentsel Hareketlilik Planı kapsamında gerçekleştirilen çalıştay, video konferans yöntemiyle yapılırken ABB TV’den de canlı yayınlandı.

İKİNCİ GÜN EĞİTİMLERLE DEVAM EDECEK

İki gün olarak sürmesi planlanan online çalıştaya 10 farklı kurum ve kuruluştan temsilci katıldı. Çalıştayın ilk gününde, sürdürülebilirlik tanımı, sürdürülebilir ulaşım sisteminin özellikleri, sürdürülebilir kentsel ulaşımın tarihçesi, sürdürülebilir kentsel hareketlilik, geleneksel ulaşım planlaması ile sürdürülebilir kentsel hareketlilik planlaması arasındaki farklar ve sürdürülebilir kentsel hareketliliğin faydaları konuşuldu.

Çalıştayın ikinci gününün eğitimlerle devam edeceğini belirten Kıdemli Proje Yöneticisi Kristiana Chakarova, “Avrupa Birliği’nin destekleriyle Türkiye’de belediyeler aracılığıyla sürdürülebilir kentsel hareketlilik sağlanmaya çalışılıyor. Bununla ilgili olarak da 10 yıl önce başlayan çalışmalar, şu anda popülaritenin de artmasıyla daha ön plana alındı. Bununla ilgili olarak belediyelere eğitimler veriyoruz. Bu çalıştayımızı da bu çerçevede gerçekleştiriyoruz” açıklamalarında bulundu.

Avrupa Hareketlilik Haftası etkinlikleri, pazartesi günü gönüllülerin katılımıyla gerçekleştirilecek "İşe Bisikletle Gidiyorum-Bike To Work Etkinliği" ile sona erecek.