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18 Eyl 2020 - 14:38- Gündem G: 18 Eyl 2020 - 14:44

E-Devlet Pasif Öğrenci Nedir, Nasıl Aktifleştirilir?

Üniversite kayıt dönemlerinin başlamasının ardından birçok öğrenci Koronavirüs salgını nedeniyle elektronik olarak kayıtları yaptı. Kayıt işlemlerinin ardından e – Devlet üzerinden öğrenci belgesi sorgulayan ve öğrencilik bilgilerini görüntüleyen birçok kişinin ‘’Pasif Öğrenci’’ ibaresi ile karşılaşması akıllarda soru işareti bıraktı. Pasif öğrenci yazısı ile karşılaşan kişiler, ‘’e – Devlet üzerinden nasıl aktif öğrenci yapılır?’’ sorusunu sormaya başladı.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
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Üniversite kayıt dönemlerinin başlamasının ardından birçok öğrenci Koronavirüs salgını nedeniyle elektronik olarak kayıtları yaptı. Kayıt işlemlerinin ardından e – Devlet üzerinden öğrenci belgesi sorgulayan ve öğrencilik bilgilerini görüntüleyen birçok kişinin ‘’Pasif Öğrenci’’ ibaresi ile karşılaşması akıllarda soru işareti bıraktı. Pasif öğrenci yazısı ile karşılaşan kişiler, ‘’e – Devlet üzerinden nasıl aktif öğrenci yapılır?’’ sorusunu sormaya başladı.

Kamu kurum ve kuruluşlarının büyük bölümünün günümüzde e – Devlet üzerinden pek çok farklı hizmetin verilmesini sağlaması üzerine vatandaşlar internet üzerinden T.C. kimlik numarası ve e – Devlet şifresi ile işlem gerçekleştirmektedir. Ancak son günlerde öğrencilerin yaşadığı ‘’pasif öğrenci’’ sorunu merak konusu oldu.

E – Devlet Pasif Öğrenci Nasıl Aktifleştirilir?

Öğrencilerin son dönemde e – Devlet üzerinden öğrencilik durumunu sorgulamasının ardından karşılaştıkları bir ibare büyük tedirginlik yarattı. Kayıt yenileme işlemlerini gerçekleştiren üniversite öğrencilerinin bazıları için sistemde ‘’pasif öğrenci’’ ibaresinin gözükmesi üzerine bu ibare ile karşılaşan öğrenciler büyük endişe yaşadı.

Bu durumu düzeltmek isteyen öğrencilerin ise basit birkaç adımı takip ederek aktifleştirme işlemlerini yapması mümkündür. Pasif öğrenci yazan kişilerin kayıtlı oldukları üniversitenin akademik takvimine göre ders seçim işlemlerini yapmalarının ardından danışman onayı ile aktif öğrenci yapılması mümkündür. Ders kaydı yapılana kadar ‘’pasif öğrenci’’ olarak sistemde gözükmesi mümkündür. Ders kaydı yapılmasına rağmen hala pasif görünen öğrenciler ise ilgili öğrenci işlerini arayarak detaylı bilgi alabilirler.

E – Devlet Pasif Öğrenci Askerlik Tecil İşlemleri

Kayıt yenileme işlemlerini yapan erkek üniversite öğrencilerinin ders seçimi yapmamaları veya okullarını dondurmaları halinde öğrencilik durumları pasif öğrenci olarak görülecektir. Bu durumda askerlik şubesinde tecil için gerekli aktif öğrenci bilgisi verilmeyeceği için öğrencilerin kayıt yenileme ve ders seçimlerini tamamlamaları veya askerlik şubesi ile iletişime geçerek askerlik işlemlerini başlatmaları gerekir.

Tecil süresine göre pasif öğrenci ibaresinin yer aldığı kişilerin bu durumlarının devam etmesi durumunda tecil süresinin bitiminde askere alınmaları mümkündür. Kayıt işlemleri tamamlanmasına rağmen pasif öğrenci olarak görünen kişiler ise öğrenci işleri ve askerlik şubeleri ile iletişime geçebilirler.

18 Eyl 2020 - 14:38 - Gündem

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