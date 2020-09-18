Haberler Ankara Haberler Ankara
18 Eyl 2020 - 15:21- Yaşam G: 18 Eyl 2020 - 15:22

Meteorolojiden 3 ile korkutan uyarı! Sel, su baskını, yıldırım, heyelan...

Trabzon, Rize ve Artvin'de sağanak beklendiği bildirildi.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
mask

Trabzon, Rize ve Artvin'de sağanak beklendiği bildirildi.

Meteoroloji 11. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bu gece saatlerinde Trabzon'un doğusu ve Rize çevreleri ile Artvin'in kuzey ilçelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Yer yer çok kuvvetli olacağı tahmin edilen yağışın sel, su baskını, yıldırım, heyelan ve ulaşımda aksamalara yol açabileceği vurgulandı.

Yarın akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenen yağışın yol açabileceği olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği kaydedildi.
# HAVA DURUMU İLE İLİŞKİLİ:
Meteorolojiden son dakika sağanak yağış uyarısı! O illerde yaşayanlar dikkat! mask
Meteorolojiden son dakika sağanak yağış uyarısı! O illerde yaşayanlar dikkat!
Dikkat! Ankara için kuvvetli sağanak uyarısı! Sel, su baskını, yıldırım, küçük çaplı dolu yağışı... mask
Dikkat! Ankara için kuvvetli sağanak uyarısı! Sel, su baskını, yıldırım, küçük çaplı dolu yağışı...
Bu Şehirde Yaşayanların Dikkatine! Meteorolojiden Uyarı... mask
Bu Şehirde Yaşayanların Dikkatine! Meteorolojiden Uyarı...
Dikkat! Sağanak geliyor! Meteorolojiden son dakika uyarısı mask
Dikkat! Sağanak geliyor! Meteorolojiden son dakika uyarısı
Meteorolojiden korkutan fırtana uyarısı! ''Çatı uçması, ağaç veya direklerin devrilmesi...'' mask
Meteorolojiden korkutan fırtana uyarısı! ''Çatı uçması, ağaç veya direklerin devrilmesi...''
Meteorolojiden kritik uyarı! Sıcaklıklar dibi görecek! mask
Meteorolojiden kritik uyarı! Sıcaklıklar dibi görecek!
Dikkat! Meteoroloji saat verip 4 ili uyardı! mask
Dikkat! Meteoroloji saat verip 4 ili uyardı!
Meteorolojiden korkutan uyarı! Hem yağacak hem yakacak... Bu saate dikkat! mask
Meteorolojiden korkutan uyarı! Hem yağacak hem yakacak... Bu saate dikkat!
Meteorolojiden sıcak hava dalgası uyarısı! Ankara'da termometreler 38 dereceyi görecek! mask
Meteorolojiden sıcak hava dalgası uyarısı! Ankara'da termometreler 38 dereceyi görecek!
Bu şehirlerde yaşayanların dikkatine! Meteorolojiden kuvvetli sağanak uyarısı! mask
Bu şehirlerde yaşayanların dikkatine! Meteorolojiden kuvvetli sağanak uyarısı!

18 Eyl 2020 - 15:21 AA Trabzon- Yaşam

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Magazin dünyasının Ağustos ayında en çok konuşulan isimleri belli oldu! mask
Magazin dünyasının Ağustos ayında en çok konuşulan isimleri belli oldu!
Türkiye’de tarihi gün… Hacettepe Üniversitesinden Kovid-19 aşı denemelerine ilişkin açıklama mask
Türkiye’de tarihi gün… Hacettepe Üniversitesinden Kovid-19 aşı denemelerine ilişkin açıklama
Son Dakika! Halil Sezai için tutuklama talebi mask
Son Dakika! Halil Sezai için tutuklama talebi
Anket 'Yakın gelecekte Yunanistan ile ciddi bir çatışma riskini nasıl görüyorsunuz?'
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET
18 Eylül'den itibaren yasak geliyor! Cadde ve sokaklarda sigara içilmesi yasaklandı mask
18 Eylül'den itibaren yasak geliyor! Cadde ve sokaklarda sigara içilmesi yasaklandı
Son Dakika! Ankara'da ByLock kullanıcısı 12 öğretmen hakkında gözaltı kararı mask
Son Dakika! Ankara'da ByLock kullanıcısı 12 öğretmen hakkında gözaltı kararı
İki kızına cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklanan baba tahliye edildi mask
İki kızına cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklanan baba tahliye edildi
İtilerek 9. kattaki dairenin penceresinden düşmüştü! Ebru Erdem olayında yeni gelişme! mask
İtilerek 9. kattaki dairenin penceresinden düşmüştü! Ebru Erdem olayında yeni gelişme!
İki gök taşı Dünya'nın yakınından geçti mask
İki gök taşı Dünya'nın yakınından geçti
Metroda Korkunç Olay! İntihar girişiminde bulunan kişi ağır yaralandı mask
Metroda Korkunç Olay! İntihar girişiminde bulunan kişi ağır yaralandı

GALERİ

Samsung Galaxy S20 Fan Edition Çıkış Tarihi, Fiyatı ve Teknik Özellikleri! mask
Samsung Galaxy S20 Fan Edition Çıkış Tarihi, Fiyatı ve Teknik Özellikleri!
Ankara'da Koronavirüs Hassasiyet Oranı %326 Oldu! Ankara'da Yaşayanlar ve Tanıdığı Olanların Dikkatine: Son Uyarı Yapıldı! O Tarihten Sonra... mask
Ankara'da Koronavirüs Hassasiyet Oranı %326 Oldu! Ankara'da Yaşayanlar ve Tanıdığı Olanların Dikkatine: Son Uyarı Yapıldı! O Tarihten Sonra...
Fenomen Meriç İzgi Kimdir? Neden Tutuklandı? Kaç Yaşında? Nereli? mask
Fenomen Meriç İzgi Kimdir? Neden Tutuklandı? Kaç Yaşında? Nereli?
'Türkiye'nin Vuhan'ı Oldu' Deniliyordu! Ankara Valisi Şahin'den Umutlandıran Koronavirüs Açıklaması mask
'Türkiye'nin Vuhan'ı Oldu' Deniliyordu! Ankara Valisi Şahin'den Umutlandıran Koronavirüs Açıklaması
Koronavirüsü Bitirecek Olan, Milyonlarca İnsanın Beklediği O Formülü Bilim Kurulu Üyesi Verdi! mask
Koronavirüsü Bitirecek Olan, Milyonlarca İnsanın Beklediği O Formülü Bilim Kurulu Üyesi Verdi!
Gölbaşı Belediyesi ekipleri okulların temizliği için kolları sıvadı… mask
Gölbaşı Belediyesi ekipleri okulların temizliği için kolları sıvadı…
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL