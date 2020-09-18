Meteorolojiden 3 ile korkutan uyarı! Sel, su baskını, yıldırım, heyelan...

Trabzon, Rize ve Artvin'de sağanak beklendiği bildirildi.
Meteoroloji 11. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bu gece saatlerinde Trabzon'un doğusu ve Rize çevreleri ile Artvin'in kuzey ilçelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Yer yer çok kuvvetli olacağı tahmin edilen yağışın sel, su baskını, yıldırım, heyelan ve ulaşımda aksamalara yol açabileceği vurgulandı.
Yarın akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenen yağışın yol açabileceği olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği kaydedildi.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.