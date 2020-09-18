Ankara'da 20 yabancı uyruklu yakalandı

Başkentte 17'si Afganistan, ikisi Pakistan ve biri Özbekistan uyruklu 20 göçmen yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerince Mamak ve Altındağ ilçelerinde uygulama yapıldı.
Uygulamada, 17'si Afganistan, ikisi Pakistan ve biri Özbekistan uyruklu 20 göçmen ile bu kişileri Ankara'ya getiren iki kişi yakalandı.
Düzensiz göçmenlerin sınır dışı edilmesi için gerekli işlemler başlatıldı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.