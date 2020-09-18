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18 Eyl 2020 - 16:16- Asayiş G: 18 Eyl 2020 - 16:51

Ankara'da 20 yabancı uyruklu yakalandı

Başkentte 17'si Afganistan, ikisi Pakistan ve biri Özbekistan uyruklu 20 göçmen yakalandı.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
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Başkentte 17'si Afganistan, ikisi Pakistan ve biri Özbekistan uyruklu 20 göçmen yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerince Mamak ve Altındağ ilçelerinde uygulama yapıldı.

Uygulamada, 17'si Afganistan, ikisi Pakistan ve biri Özbekistan uyruklu 20 göçmen ile bu kişileri Ankara'ya getiren iki kişi yakalandı.

Düzensiz göçmenlerin sınır dışı edilmesi için gerekli işlemler başlatıldı.
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18 Eyl 2020 - 16:16 AA Ankara- Asayiş

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