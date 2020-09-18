Fenerbahçe, Hatayspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Fenerbahçe, Süper Lig'in 2. haftasında Atakaş Hatayspor ile 21 Eylül Pazartesi günü evinde oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre sarı-lacivertliler, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Erol Bulut yönetimindeki idmanın ilk bölümünde salonda çalıştı.
Ardından pas çalışması yapan oyuncular, çift kale maçla antrenmana devam etti. İdman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi.
Fenerbahçe, Atakaş Hatayspor maçının hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.