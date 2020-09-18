Haberler Ankara Haberler Ankara
18 Eyl 2020 - 16:18- Spor G: 18 Eyl 2020 - 16:19

Fenerbahçe, Hatayspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Fenerbahçe, Süper Lig'in 2. haftasında Atakaş Hatayspor ile 21 Eylül Pazartesi günü evinde oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
mask

Fenerbahçe, Süper Lig'in 2. haftasında Atakaş Hatayspor ile 21 Eylül Pazartesi günü evinde oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre sarı-lacivertliler, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Erol Bulut yönetimindeki idmanın ilk bölümünde salonda çalıştı.

Ardından pas çalışması yapan oyuncular, çift kale maçla antrenmana devam etti. İdman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi.

Fenerbahçe, Atakaş Hatayspor maçının hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.
# FENERBAHÇE İLE İLİŞKİLİ:
Fenerbahçe'den Çin'e transfer olan Jailson, sarı-lacivertli takıma veda etti mask
Fenerbahçe'den Çin'e transfer olan Jailson, sarı-lacivertli takıma veda etti
Şampiyon Fenerbahçe! mask
Şampiyon Fenerbahçe!
Çaykur Rizespor'da Vedat Muriç Heyecanı! mask
Çaykur Rizespor'da Vedat Muriç Heyecanı!
Eski Fenerbahçeli Futbolcu Galatasaray'da Oynamak İstiyor! mask
Eski Fenerbahçeli Futbolcu Galatasaray'da Oynamak İstiyor!
Fenerbahçe'de bir futbolcunun Kovid-19 testi pozitif çıktı mask
Fenerbahçe'de bir futbolcunun Kovid-19 testi pozitif çıktı
Fenerbahçe transferi resmen açıkladı! mask
Fenerbahçe transferi resmen açıkladı!
Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları sürüyor mask
Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları sürüyor
Fenerbahçeli Mert Hakan Yandaş, suç duyurusunda bulundu mask
Fenerbahçeli Mert Hakan Yandaş, suç duyurusunda bulundu
Fenerbahçe'de yeni sezon formaları satışa sunuldu mask
Fenerbahçe'de yeni sezon formaları satışa sunuldu
Fenerbahçeli futbolcu, koronavirüse yakalandı mask
Fenerbahçeli futbolcu, koronavirüse yakalandı

18 Eyl 2020 - 16:18 AA İstanbul- Spor

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Fenerbahçe'den Çin'e transfer olan Jailson, sarı-lacivertli takıma veda etti mask
Fenerbahçe'den Çin'e transfer olan Jailson, sarı-lacivertli takıma veda etti
Son Dakika! UEFA Avrupa Ligi'ndeki Rakiplerimiz Belli Oldu mask
Son Dakika! UEFA Avrupa Ligi'ndeki Rakiplerimiz Belli Oldu
Ankara Keçiörengücü, Ankaraspor maçı hazırlıklarını sürdürdü mask
Ankara Keçiörengücü, Ankaraspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
Ankara Keçiörengücü, Ankaraspor maçı hazırlıklarını sürdürdü mask
Ankara Keçiörengücü, Ankaraspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
Ankaraspor'da başkent derbisi hazırlıkları mask
Ankaraspor'da başkent derbisi hazırlıkları
Yeni Mamak Gençlik Spor Kulübü, şampiyon tekvandocuları kadrosuna kattı mask
Yeni Mamak Gençlik Spor Kulübü, şampiyon tekvandocuları kadrosuna kattı
Anket 'Yakın gelecekte Yunanistan ile ciddi bir çatışma riskini nasıl görüyorsunuz?'
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET
18 Eylül'den itibaren yasak geliyor! Cadde ve sokaklarda sigara içilmesi yasaklandı mask
18 Eylül'den itibaren yasak geliyor! Cadde ve sokaklarda sigara içilmesi yasaklandı
Son Dakika! Ankara'da ByLock kullanıcısı 12 öğretmen hakkında gözaltı kararı mask
Son Dakika! Ankara'da ByLock kullanıcısı 12 öğretmen hakkında gözaltı kararı
İki kızına cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklanan baba tahliye edildi mask
İki kızına cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklanan baba tahliye edildi
İtilerek 9. kattaki dairenin penceresinden düşmüştü! Ebru Erdem olayında yeni gelişme! mask
İtilerek 9. kattaki dairenin penceresinden düşmüştü! Ebru Erdem olayında yeni gelişme!
İki gök taşı Dünya'nın yakınından geçti mask
İki gök taşı Dünya'nın yakınından geçti
Metroda Korkunç Olay! İntihar girişiminde bulunan kişi ağır yaralandı mask
Metroda Korkunç Olay! İntihar girişiminde bulunan kişi ağır yaralandı

GALERİ

86 yaşındaki kursiyer bilgisayar kullanmayı öğrendi mask
86 yaşındaki kursiyer bilgisayar kullanmayı öğrendi
Mehmet Ali Erbil İle İlgili Ahlaksız Yakıştırma! "Tanrının Öz Oğludur", "İlah Seviyesinde"... Duaya İhtiyacı Olduğu Sırada Şu Yapılana Bakın! mask
Mehmet Ali Erbil İle İlgili Ahlaksız Yakıştırma! "Tanrının Öz Oğludur", "İlah Seviyesinde"... Duaya İhtiyacı Olduğu Sırada Şu Yapılana Bakın!
Ankara Etimesgut'a çifte kapalı pazar yeri mask
Ankara Etimesgut'a çifte kapalı pazar yeri
Masterchef Mehmet Şef Allah'tan Sabır Diledi, Dayanamadı Yarışmacıyı Kovdu! "Al, Git.. Al" Yarışmacının Çaresiz Anları Gündem Oldu! mask
Masterchef Mehmet Şef Allah'tan Sabır Diledi, Dayanamadı Yarışmacıyı Kovdu! "Al, Git.. Al" Yarışmacının Çaresiz Anları Gündem Oldu!
Samsung Galaxy S20 Fan Edition Çıkış Tarihi, Fiyatı ve Teknik Özellikleri! mask
Samsung Galaxy S20 Fan Edition Çıkış Tarihi, Fiyatı ve Teknik Özellikleri!
Ankara'da Koronavirüs Hassasiyet Oranı %326 Oldu! Ankara'da Yaşayanlar ve Tanıdığı Olanların Dikkatine: Son Uyarı Yapıldı! O Tarihten Sonra... mask
Ankara'da Koronavirüs Hassasiyet Oranı %326 Oldu! Ankara'da Yaşayanlar ve Tanıdığı Olanların Dikkatine: Son Uyarı Yapıldı! O Tarihten Sonra...
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL