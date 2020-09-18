Haberler Ankara Haberler Ankara
18 Eyl 2020 - 16:20- Sağlık G: 18 Eyl 2020 - 16:21

Uzmanlar uyarıyor! İnatçı kuru öksürüğe dikkat!

TÜSAD Yönetim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Funda Coşkun: "Halk arasında akciğer sertleşmesi olarak bilinen İPF'nin en belirgin işaretleri nefes darlığı ve inatçı kuru öksürüktür. Bu belirtilerin ihmal edilmemesi gerekir" "İPF nispeten nadir görülen bir hastalık olması nedeniyle belirtileri göz ardı edilebiliyor. Tedaviye erken başlanması halinde olumlu gelişmeler görülüyor"

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
mask

Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği (TÜSAD) Yönetim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Funda Coşkun, halk arasında "akciğer sertleşmesi" olarak bilinen İdiyopatik Pulmoner Fibrozis (İPF) hastalığının en belirgin işaretlerinin nefes darlığı ve inatçı kuru öksürük olduğunu belirterek, bu belirtilerin ihmal edilmemesi gerektiğini bildirdi.

Doç. Dr. Coşkun, 14-20 Eylül Dünya İdiyopatik Pulmoner Fibrozis Farkındalık Haftası kapsamında yaptığı yazılı açıklamada, toplumda çok fazla tanınmayan İPF'nin henüz kesin tedavisi bulunmadığını ancak hastaların yaşam süresini uzatan ve kalitesini artıran ilaçlar olduğunu aktardı.

Bütün hastalıkların tedavisinde erken tanı ve tedavinin büyük önem taşıdığını ancak bazı hastalıklar yeterince bilinmediği için belirtilerin ihmal edildiğini, bu hastalıklardan birinin de İPF olduğunu belirten Coşkun, şu bilgileri verdi:

"Bu hastalığın Türkiye'de görülme sıklığı 100 binde 5. KOAH ya da astım hastalıkları ile karşılaştırılabiliyor. Bu nedenle bu konuda farkındalık oluşturmak büyük önem taşıyor. Halk arasında akciğer sertleşmesi olarak bilinen İPF'nin en belirgin işaretleri nefes darlığı ve inatçı kuru öksürüktür. Bu belirtilerin ihmal edilmemesi gerekir. İPF nispeten nadir görülen bir hastalık olması nedeniyle belirtileri göz ardı edilebiliyor. Tedaviye erken başlanması halinde olumlu gelişmeler görülüyor. İPF'nin herhangi bir spesifik semptomu olmamasına rağmen, çoğu hasta, özellikle egzersiz yaparken, inatçı kuru öksürük ve ilerleyen nefes darlığı ile başvuruyor. Ayrıca hastaları bu duruma yatkın hale getirebilecek romatoid artrit veya lupus gibi belirli cilt ve eklem rahatsızlıkları ile ilişki de gözleniyor."

- Sigara içen erkekler risk grubunda

Akciğerlerin yaralanmasına neden olan İPF'nin, tedavi edilemez bir durum olduğunu belirten Coşkun, özellikle sigara içme öyküsü olan ileri yaş erkek hastalarda görülme sıklığının daha fazla olduğuna dikkati çekti.

Doç. Dr. Coşkun, açıklanamayan, giderek artan nefes darlığı ve öksürük şikayetleri olduğunda ve uzun sürdüğünde mutlaka bir göğüs hastalıkları hekimine başvurulması gerektiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Tanı için bilgisayarlı akciğer tomografisi, difüzyon testi, kan tetkikleri, otoantikorlar gibi testlere ihtiyaç var. Gerek duyulduğu takdirde akciğer biyopsisi yapılarak tanı konulabiliyor. Tanı konulmuş hastalarda altta yatan bir etken saptanamadığında idiyopatik yani nedeni bilinemeyen pulmoner fibrozis olarak hastalık adlandırılıyor. İPF'nin kesin bir tedavisi olmamakla birlikte tedavi konusunda önemli gelişmeler yaşanıyor. Son yıllarda geliştirilmiş ilaçlarla hastaların yaşam süresi uzatılmış, atak geçirme sıklığı ve şiddeti azalmış, hastalarımızın hastaneye yatışları azalmıştır. Bu tedavilere ulaşılabilmek içinse mutlaka hekiminize başvurmanız gerekiyor."

Pandemi döneminde İPF hastalarının tedavi süreçlerini aksatmadan devam ettirmelerinin önemini değinen Coşkun, " Koronavirüs riski ile ilgili İPF hastalarına dair henüz bir çalışma bulunmuyor. Bu nedenle diğer kronik hastalıklara sahip olanların aldığı sıkı önlemlerin bu hasta grubu için de geçerli olduğunu bir kez daha hatırlatmalıyız. İPF hastaları bu dönemde tedavi süreçlerini aksatmaması ve düzenli ilaç kullanımına devam etmesi önemini koruyor. Herkes gibi bu dönemde İPF hastaları için de maske, mesafe ve hijyen kuralı büyük önem taşıyor." tavsiyelerinde bulundu.
# SAĞLIK HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
'Türkiye'nin Vuhan'ı Oldu' Deniliyordu! Ankara Valisi Şahin'den Umutlandıran Koronavirüs Açıklaması mask
'Türkiye'nin Vuhan'ı Oldu' Deniliyordu! Ankara Valisi Şahin'den Umutlandıran Koronavirüs Açıklaması
Koronavirüsü Bitirecek Olan, Milyonlarca İnsanın Beklediği O Formülü Bilim Kurulu Üyesi Verdi! mask
Koronavirüsü Bitirecek Olan, Milyonlarca İnsanın Beklediği O Formülü Bilim Kurulu Üyesi Verdi!
Anne babalar dikkat! Gelişigüzel vitamin vermeyin, yoksa! mask
Anne babalar dikkat! Gelişigüzel vitamin vermeyin, yoksa!
Alzheimer hastalığında artış yaşanıyor! mask
Alzheimer hastalığında artış yaşanıyor!
Türkiye’de tarihi gün… Hacettepe Üniversitesinden Kovid-19 aşı denemelerine ilişkin açıklama mask
Türkiye’de tarihi gün… Hacettepe Üniversitesinden Kovid-19 aşı denemelerine ilişkin açıklama
Ebeveynler dikkat! Okul fobisinde artışlar görülebilir mask
Ebeveynler dikkat! Okul fobisinde artışlar görülebilir
Koronavirüs Akıllı Bileklik Nedir? Kırmızı ve Mavi Bileklik Ne Anlama Geliyor? mask
Koronavirüs Akıllı Bileklik Nedir? Kırmızı ve Mavi Bileklik Ne Anlama Geliyor?
Fibromiyalji Belirtilerine Dikkat! mask
Fibromiyalji Belirtilerine Dikkat!
Grip Aşısı Fiyatı Ne Kadar? Grip ve Zatürre Aşısı Covid-19 Virüsüne Karşı Korur Mu? İşte 2020 Fiyat Listesi mask
Grip Aşısı Fiyatı Ne Kadar? Grip ve Zatürre Aşısı Covid-19 Virüsüne Karşı Korur Mu? İşte 2020 Fiyat Listesi
Uzmanlar uyarıyor! Kum fırtınası farklı sağlık sorunlarına yol açabilir mask
Uzmanlar uyarıyor! Kum fırtınası farklı sağlık sorunlarına yol açabilir

18 Eyl 2020 - 16:20 AA İstanbul- Sağlık

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Fibromiyalji Belirtilerine Dikkat! mask
Fibromiyalji Belirtilerine Dikkat!
Türkiye'de son 24 saatte 1771 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 63 kişi hayatını kaybetti mask
Türkiye'de son 24 saatte 1771 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 63 kişi hayatını kaybetti
Mescid-i Aksa’nın Kovid-19 nedeniyle kapatılması kararı iptal edildi mask
Mescid-i Aksa’nın Kovid-19 nedeniyle kapatılması kararı iptal edildi
Uzmanlar uyarıyor! Kum fırtınası farklı sağlık sorunlarına yol açabilir mask
Uzmanlar uyarıyor! Kum fırtınası farklı sağlık sorunlarına yol açabilir
Artan vakalar nedeniyle yeni "Kovid-19" poliklinikleri açıldı mask
Artan vakalar nedeniyle yeni "Kovid-19" poliklinikleri açıldı
​Açlığınızın Nedeni Uykusuzluk Olabilir mask
​Açlığınızın Nedeni Uykusuzluk Olabilir
Anket 'Yakın gelecekte Yunanistan ile ciddi bir çatışma riskini nasıl görüyorsunuz?'
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET
18 Eylül'den itibaren yasak geliyor! Cadde ve sokaklarda sigara içilmesi yasaklandı mask
18 Eylül'den itibaren yasak geliyor! Cadde ve sokaklarda sigara içilmesi yasaklandı
Son Dakika! Ankara'da ByLock kullanıcısı 12 öğretmen hakkında gözaltı kararı mask
Son Dakika! Ankara'da ByLock kullanıcısı 12 öğretmen hakkında gözaltı kararı
İki kızına cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklanan baba tahliye edildi mask
İki kızına cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklanan baba tahliye edildi
İtilerek 9. kattaki dairenin penceresinden düşmüştü! Ebru Erdem olayında yeni gelişme! mask
İtilerek 9. kattaki dairenin penceresinden düşmüştü! Ebru Erdem olayında yeni gelişme!
İki gök taşı Dünya'nın yakınından geçti mask
İki gök taşı Dünya'nın yakınından geçti
Metroda Korkunç Olay! İntihar girişiminde bulunan kişi ağır yaralandı mask
Metroda Korkunç Olay! İntihar girişiminde bulunan kişi ağır yaralandı

GALERİ

86 yaşındaki kursiyer bilgisayar kullanmayı öğrendi mask
86 yaşındaki kursiyer bilgisayar kullanmayı öğrendi
Mehmet Ali Erbil İle İlgili Ahlaksız Yakıştırma! "Tanrının Öz Oğludur", "İlah Seviyesinde"... Duaya İhtiyacı Olduğu Sırada Şu Yapılana Bakın! mask
Mehmet Ali Erbil İle İlgili Ahlaksız Yakıştırma! "Tanrının Öz Oğludur", "İlah Seviyesinde"... Duaya İhtiyacı Olduğu Sırada Şu Yapılana Bakın!
Ankara Etimesgut'a çifte kapalı pazar yeri mask
Ankara Etimesgut'a çifte kapalı pazar yeri
Masterchef Mehmet Şef Allah'tan Sabır Diledi, Dayanamadı Yarışmacıyı Kovdu! "Al, Git.. Al" Yarışmacının Çaresiz Anları Gündem Oldu! mask
Masterchef Mehmet Şef Allah'tan Sabır Diledi, Dayanamadı Yarışmacıyı Kovdu! "Al, Git.. Al" Yarışmacının Çaresiz Anları Gündem Oldu!
Samsung Galaxy S20 Fan Edition Çıkış Tarihi, Fiyatı ve Teknik Özellikleri! mask
Samsung Galaxy S20 Fan Edition Çıkış Tarihi, Fiyatı ve Teknik Özellikleri!
Ankara'da Koronavirüs Hassasiyet Oranı %326 Oldu! Ankara'da Yaşayanlar ve Tanıdığı Olanların Dikkatine: Son Uyarı Yapıldı! O Tarihten Sonra... mask
Ankara'da Koronavirüs Hassasiyet Oranı %326 Oldu! Ankara'da Yaşayanlar ve Tanıdığı Olanların Dikkatine: Son Uyarı Yapıldı! O Tarihten Sonra...
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL