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18 Eyl 2020 - 16:26- Spor G: 18 Eyl 2020 - 16:27

Ankaragücü, Senegalli Assane Diousse'yi kadrosuna kattı

Başkent ekibi, Fransa'nın Saint-Etienne takımından Senegalli Assane Diousse'yi 1 yıllığına kiraladı

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
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Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü, Fransa'nın Saint-Etienne takımından Assane Diousse ile 1 yıllık kiralık sözleşme imzaladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Beştepe Tesisleri'nde düzenlenen imza törenine Senegalli orta saha oyuncusunun yanı sıra başkan Fatih Mert ve yönetim kurulu üyeleri katıldı.

Atılan imzanın sarı-lacivertli camiaya hayırlı olmasını dileyen Mert, Diousse'nin takıma büyük katkı sağlayacağına inandığını söyledi.

MKE Ankaragücü'ne geldiği için çok mutlu olduğunu ifade eden 1997 doğumlu Assane Diousse ise sarı-lacivertli ekipte başarılı bir sezon geçirmek istediğini belirtti.
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18 Eyl 2020 - 16:26 AA Ankara- Spor

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