Hatay'ın İskenderun ilçesinde bir kişi evinin bahçesinde ölü bulundu.
Barbaros Mahallesi'nde evin bahçesinde bir kişinin hareketsiz yattığını görenler durumu yetkililere bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine gelen polis ve 112 Acil Servis ekipleri, isminin Ali Yurt olduğunu tespit ettiği kişinin öldüğünü belirledi.
Ali Yurt'un cesedi incelemenin ardından İskenderun Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Bu arada Ali Yurt'un ölü bulunmadan önce komşularıyla tartıştığı iddiası üzerine iki komşusu ifadelerine başvurulmak üzere emniyete götürüldü.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.