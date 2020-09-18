Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde 18 Eylül'de yaşananlar

Türkiye'de son 24 saatte yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 62 kişi yaşamını yitirdi.

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı. Güncel verilere göre, son 24 saatte 111 bin 113 Kovid-19 testi yapıldı, 1771 kişiye hastalık tanısı konuldu. Son 24 saatte 62 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti, 1060 kişi ise iyileşti. Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 264 bin 805'e çıktı. Toplam test sayısı 9 milyon 76 bin 278, vaka sayısı 299 bin 810, vefat sayısı 7 bin 377 olarak kayıtlara geçti. Aktif hasta sayısı 27 bin 628, ağır hasta sayısı 1402, hastalarda zatürre oranı ise yüzde 7,1 oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı değerlendirmede, "Toplam hastalığa yakalanmış kişi sayısı yaklaşık 300 bin oldu. Bugün 62 can kaybımız var. Hastalıkla mücadele etmek tedbirde mücadele birlikteliğiyle mümkün. Birlikte mücadele edelim. Sağlık çalışanlarımızın omuzlarındaki yükü azaltmak sorumluluğumuz." ifadelerini kullandı.

- "Koronavirüs önlemlerinde mecburen işi tekrar sıkmak durumundayız"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hazreti Ali Camisi'nde cuma namazını kıldıktan sonra basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Kovid-19 vakalarının artmasıyla ilgili soru üzerine Erdoğan, bu süreç başladığında sürekli uyarılar, ikazlar yapıldığını belirterek "Fakat ne yazık ki uyarılarımıza halkımız ciddi manada dikkat etmedi." diye konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, dikkat edilen dönemlerde veya illerde vaka sayılarının düştüğünün görüldüğünü, biraz gevşetince başta Ankara ve İstanbul olmak üzere bir anda vaka sayılarının yükselmeye başladığını aktardı.

Ölüm sayılarının 64-65'e kadar artmasının önemli olduğunu ifade eden Erdoğan, şöyle konuştu:"Vaka sayılarında 1700-1800'lere kadar bir çıkışın olduğunu gördük. Tabii mecburen şimdi tekrar işi sıkmak durumundayız. Onun için de Bilim Kurulu, Sağlık Bakanlığımız bu konudaki tedbirlerini artırmak durumunda. Bizler de özellikle gerek toplum taşım araçlarında olsun gerek düğün, nikah, restoran vesaire buralardaki yaklaşımlarımızı daha kararlı bir hale getirdik. İçişleri Bakanlığımızın da yapmış olduğu açıklamayla buralardaki uyarılarımız daha sıkı bir durumda. Bunu yapmak zorundayız. Çünkü bunları biz keyfi yapmıyoruz. Bunlar zevkimizden olan şeyler değil. Sadece halkımıza olan özellikle duyarlılığımızdandır. Halkımız bu noktada herhangi bir sıkıntı yaşamasın, bundan dolayıdır."

Erdoğan, bazı illerde vakalarda olumlu bir dönüşün başladığını ifade ederek başta büyükşehirler olmak üzere bunun tekrar olumlu istikamette geri döndürülmesi temennisinde bulundu.

- Aşı çalışmaları

Cumhurbaşkanı Erdoğan, başta TÜBİTAK olmak üzere aşı çalışmalarının baştan beri sıkı bir şekilde devam ettiğini, bunun yanında özel sektörün, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığıyla çalışmalarını sürdüğünü anlattı.

"Yılbaşından sonra bazı olumlu sinyaller alacağımızı görüyoruz." diyen Erdoğan, firmalarla yaptıkları görüşmelerde kendilerine olumlu bazı işaretler verildiğini vurguladı.

- " Koronavirüs salgını ülkemizin sağlık altyapısının sınandığı bir dönem"

Sağlık Bakanı Koca, İzmir Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığında gerçekleşen "Ege Bölgesi İlleri Değerlendirme Toplantısı" sonrası düzenlediği basın toplantısında, bölge ve Türkiye'de koronavirüs salgınına karşı yürütülen mücadeleye ilişkin değerlendirmede bulundu. Koca, şunları kaydetti:

"Son dönem 11 milyona yakın turistin geldiğini biliyoruz. Bu illerimizde Antalya, İzmir ve Muğla dahil olmak üzere ciddi bir vaka artışının olmadığını görüyoruz. 10 tane şehir hastanemizin ihalesi bu dönemde başlatılmış oldu. Bu başlatmış olduğumuz şehir hastanelerine daha çok kendi kaynakları ve imkanlarıyla bu yatırımları yapan bir ihale süreci başladı. Tahminim yıl sonuna doğru bu aşılardan birine, güvendiğimiz, vatandaşımız üzerinde etkili olduğunu inandığımız aşılara erişim söz konusu olacak.

Yoğun bakıma giren, ağır hasta tanımına uyan, can kaybıyla sonuçlanan hasta sayılarımız dünya ortalamasının altındadır. Bu neticede, test sayımızın yüksek tutulması, temaslıların tespiti ve izolasyonu, hastaların erkenden tedaviye alınması gibi çabalar çok etkili olmuştur.

Koronavirüs salgını ülkemizin sağlık altyapısının sınandığı bir dönem. Türkiye bu süreçte özelikle son 18 yılda oluşturduğu güçlü sağlık altyapısı ve insan gücüne yaptığı yatırımlarla kazandığı tecrübe ve özverili sağlık çalışanlarıyla başarılı bir sınav veriyor.

Türkiye genelinde şu an erişkin yatak doluluk oranımız yüzde 48,5, yani yüzde 50'nin altında. Erişkin yoğun bakım doluluk oranımız yüzde 66, solunum cihazı doluluk oranımız ise yüzde 33. Yani genel anlamda bir sorun olmadığını söyleyebiliriz."

- İllerde uygulanan tedbirler

Hakkari'de yeni tip koronavirüs testi pozitif çıkan ve karantina kurallarına uymayarak sokağa çıkan 18 kişi, Kredi Yurtlar Kurumu yurtlarına götürüldü.

Antalya'da Kovid-19 denetimleri kapsamında, sosyal mesafeye uymayan ve maske takmayan 244 kişiye 768 bin 600 lira, bazı adreslerde kumar oynadığı tespit edilen 112 kişiye de 137 bin 200 lira ceza uygulandı.

Süper Lig takımlarından Fraport TAV Antalyaspor'da 1 futbolcu ve 1 kulüp personelinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.

Aydın Valiliği, Kovid-19 salgını yayılımının en aza indirilmesi amacıyla, valilik ile kaymakamlık binalarına girişte vatandaşların Hayat Eve Sığar (HES) kodu sorgulamasının yapılmasına karar verildiğini duyurdu.