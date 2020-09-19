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19 Eyl 2020 - 16:13- Asayiş G: 19 Eyl 2020 - 16:15

Akrabasını silahla vurup sosyal medyada paylaştı!

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde bir kişi, akrabasını silahla ayağından vurarak yaraladı.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
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Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde bir kişi, akrabasını silahla ayağından vurarak yaraladı.

İlçede müteahhitlik yapan M.Y. ile akrabası Necip Y. arasında sosyal medya üzerinden tartışma yaşandı.

Bunun üzerine M.Y. Fevzipaşa Mahallesi Bahar Sokak'ta Necip Y'yi silahla ayağından vurarak yaraladı.

Yaralı, ambulansla Çerkezköy Devlet Hastanesine kaldırıldı. Olayın ardından kaçtığı iddia edilen M.Y. sosyal medya hesabından Necip Y'nin yerde yaralı haldeki fotoğrafını bir notla paylaştı.

Polis, zanlı M.Y'nin yakalanması için çalışma başlattı.
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19 Eyl 2020 - 16:13 AA Tekirdağ- Asayiş

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