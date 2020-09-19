Akrabasını silahla vurup sosyal medyada paylaştı!

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde bir kişi, akrabasını silahla ayağından vurarak yaraladı.
İlçede müteahhitlik yapan M.Y. ile akrabası Necip Y. arasında sosyal medya üzerinden tartışma yaşandı.
Bunun üzerine M.Y. Fevzipaşa Mahallesi Bahar Sokak'ta Necip Y'yi silahla ayağından vurarak yaraladı.
Yaralı, ambulansla Çerkezköy Devlet Hastanesine kaldırıldı. Olayın ardından kaçtığı iddia edilen M.Y. sosyal medya hesabından Necip Y'nin yerde yaralı haldeki fotoğrafını bir notla paylaştı.
Polis, zanlı M.Y'nin yakalanması için çalışma başlattı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.