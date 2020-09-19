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19 Eyl 2020 - 18:23- Spor G: 19 Eyl 2020 - 19:11

MKE Ankaragücü, Alper Potuk'u kadrosuna kattı

Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü, Fenerbahçe ile yollarını ayıran 29 yaşındaki Alper Potuk ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.
MKE Ankaragücü, Alper Potuk'u kadrosuna kattı mask
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Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü, Fenerbahçe ile yollarını ayıran 29 yaşındaki Alper Potuk ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Alper Potuk için Beştepe Tesisleri'nde düzenlenen imza töreninde başkan Fatih Mert ve yönetim kurulu üyeleri hazır bulundu.

Transferin sarı-lacivertli camiaya hayırlı olmasını dileyen başkan Mert, Alper Potuk'la takımın daha da güçlendiğini söyledi.

MKE Ankaragücü'ne geldiği için çok mutlu olduğunu ifade eden Alper Potuk ise takım arkadaşlarıyla sarı-lacivertli ekibi daha iyi yerlere taşıyacaklarına inandığını belirtti.
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19 Eyl 2020 - 18:23 AA Ankara- Spor

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