İmar plan değişikliğinde önemli karar!!!

İmar Planı değişikliği sonucu taşınmazda meydana gelecek olan değer artışının değer artış payı olarak kamuya kazandırılmasında bu payın tespiti,kesinleşmesi ve ödenmesine ilişkin esaslar Resmi Gazete’ de yayımlandı.

Yayımlanan değer artış yönetmeliğine göre imar planı değişikliği sonucu taşınmazda meydana gelecek değer artış payı, en geç inşaat ruhsatının alımı sırasında ve/veya taşınmazın ilk satışında önce Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na ödenecek. Prokule Türkiye Gayrimenkul yetkilisi Gökhan Gürlek sözlerinin devamında; bu durum dahilinde değer artış payı ödenmediği takdirde, imar planı değişikliği yapılmış olan taşınmaza satış izni hiçbir koşulda verilmeyeceği gibi yapı ruhsatı da düzenlenmeyecektir dedi.

DEĞER ARTIŞINA KONU OLAN PLAN DEĞİŞİKLİKLERİ NELER?

Değer artışına konu olan plan değişiklikleri en az (1,000 m2 ) ve üzerinde bir yüz ölçümüne sahip imar adalarında: ada bazı ele alınarak nüfusu, yapı yoğunluğu, bina yükseltisi ve kat adedini arttıran, fonksiyon değişikliği getiren plan değişikliklerine ihtiyaç duyulacak kültürel tesis, sosyal ve/veya teknik bir şekilde alt yapı kullanımının adanın merkezine en fazla 500 m yarıçaplı olan alanda karşılanması esas tutulmuş olup, parsel baz alınarak fonksiyon değişikliği suretiyle yapılacak.

DEĞER ARTIŞ PAYI NASIL BELİRLENECEK

Değer artış payı yayımlanan yönetmeliğe göre; oluşturulacak kıymet takdir komisyonunca en az şekilde iki yetkili kuruluş tarafından tespit edilmiş olan değer artış payı değerlerinin aritmetik ortalamaları değerlerinden az olmamak koşuluyla belirlenecektir diyerek Gökhan Gürlek sözlerini bitirdi.