Haberler Ankara Haberler Ankara
19 Eyl 2020 - 18:53- Yaşam G: 19 Eyl 2020 - 18:58

İmar plan değişikliğinde önemli karar!!!

İmar plan değişikliğinde önemli karar!!!değer artış payı düzenlenmesi; Prokule türkiye gayrimenkul yön.kur.bşk.Gökhan Gürlek yayımlanan değer artış yönetmeliği anlattı;
mask

İmar Planı değişikliği sonucu taşınmazda meydana gelecek olan değer artışının değer artış payı olarak kamuya kazandırılmasında bu payın tespiti,kesinleşmesi ve ödenmesine ilişkin esaslar Resmi Gazete’ de yayımlandı.

Yayımlanan değer artış yönetmeliğine göre imar planı değişikliği sonucu taşınmazda meydana gelecek değer artış payı, en geç inşaat ruhsatının alımı sırasında ve/veya taşınmazın ilk satışında önce Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na ödenecek. Prokule Türkiye Gayrimenkul yetkilisi Gökhan Gürlek sözlerinin devamında; bu durum dahilinde değer artış payı ödenmediği takdirde, imar planı değişikliği yapılmış olan taşınmaza satış izni hiçbir koşulda verilmeyeceği gibi yapı ruhsatı da düzenlenmeyecektir dedi.

 DEĞER ARTIŞINA KONU OLAN PLAN DEĞİŞİKLİKLERİ NELER?

Değer artışına konu olan plan değişiklikleri en az (1,000 m2 ) ve üzerinde bir yüz ölçümüne sahip imar adalarında: ada bazı ele alınarak nüfusu, yapı yoğunluğu, bina yükseltisi ve kat adedini arttıran, fonksiyon değişikliği getiren plan değişikliklerine ihtiyaç duyulacak kültürel tesis, sosyal ve/veya teknik bir şekilde alt yapı kullanımının adanın merkezine en fazla 500 m yarıçaplı olan alanda karşılanması esas tutulmuş olup, parsel baz alınarak fonksiyon değişikliği suretiyle yapılacak.

 DEĞER ARTIŞ PAYI NASIL BELİRLENECEK

Değer artış payı yayımlanan yönetmeliğe göre; oluşturulacak kıymet takdir komisyonunca en az şekilde iki yetkili kuruluş tarafından tespit edilmiş olan değer artış payı değerlerinin aritmetik ortalamaları değerlerinden az olmamak koşuluyla belirlenecektir diyerek Gökhan Gürlek sözlerini bitirdi.

19 Eyl 2020 - 18:53 Ankara- Yaşam

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Cilt Yaşlanmaları Kaderiniz Olmasın ! mask
Cilt Yaşlanmaları Kaderiniz Olmasın !
Uzmanlar uyarıyor! İnatçı kuru öksürüğe dikkat! mask
Uzmanlar uyarıyor! İnatçı kuru öksürüğe dikkat!
Meteorolojiden 3 ile korkutan uyarı! Sel, su baskını, yıldırım, heyelan... mask
Meteorolojiden 3 ile korkutan uyarı! Sel, su baskını, yıldırım, heyelan...
Anket 'Yakın gelecekte Yunanistan ile ciddi bir çatışma riskini nasıl görüyorsunuz?'
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET
18 Eylül'den itibaren yasak geliyor! Cadde ve sokaklarda sigara içilmesi yasaklandı mask
18 Eylül'den itibaren yasak geliyor! Cadde ve sokaklarda sigara içilmesi yasaklandı
Son dakika! İçişleri Bakanlığı açıkladı: ''3 örgüt mensubu teslim oldu'' mask
Son dakika! İçişleri Bakanlığı açıkladı: ''3 örgüt mensubu teslim oldu''
İki kızına cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklanan baba tahliye edildi mask
İki kızına cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklanan baba tahliye edildi
İtilerek 9. kattaki dairenin penceresinden düşmüştü! Ebru Erdem olayında yeni gelişme! mask
İtilerek 9. kattaki dairenin penceresinden düşmüştü! Ebru Erdem olayında yeni gelişme!
Metroda Korkunç Olay! İntihar girişiminde bulunan kişi ağır yaralandı mask
Metroda Korkunç Olay! İntihar girişiminde bulunan kişi ağır yaralandı
İki gök taşı Dünya'nın yakınından geçti mask
İki gök taşı Dünya'nın yakınından geçti

GALERİ

Demet Akalın Çıldırdı, Sinir Krizi Geçirdi! O Ünlüleri Tek Tek Elden Geçirdi... mask
Demet Akalın Çıldırdı, Sinir Krizi Geçirdi! O Ünlüleri Tek Tek Elden Geçirdi...
Sultanlar Ligi PTT – Sistem9 Yeşilyurt maçı foto galeri mask
Sultanlar Ligi PTT – Sistem9 Yeşilyurt maçı foto galeri
Mehmet Ali Erbil Tamamen İyileşti mi? Artık Eski Günlere Dönüyor mu? Çarkıfelek... mask
Mehmet Ali Erbil Tamamen İyileşti mi? Artık Eski Günlere Dönüyor mu? Çarkıfelek...
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik mesajlar - Video Haber mask
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik mesajlar - Video Haber
Masterchef'te İzleyenlerin Aklını Döndüren İtiraf! Yarışmacı Öyle Bir İtirafta Bulundu ki, Stüdyo Karıştı! Kavga Çıktı... mask
Masterchef'te İzleyenlerin Aklını Döndüren İtiraf! Yarışmacı Öyle Bir İtirafta Bulundu ki, Stüdyo Karıştı! Kavga Çıktı...
Gençlerbirliği - İttifak Holding Konyaspor Foto Galeri mask
Gençlerbirliği - İttifak Holding Konyaspor Foto Galeri
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL