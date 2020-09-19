Haberler Ankara Haberler Ankara
19 Eyl 2020 - 19:30- Asayiş G: 19 Eyl 2020 - 19:32

FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik operasyon: 94 tutuklama

İstanbul merkezli 34 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 131 şüpheliden 94’ü tutuklandı

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
mask

İstanbul merkezli 34 ilde Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan 131 kişiden 94'ü tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, 16 Eylül'de İstanbul merkezli 34 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 2'si binbaşı, 6'sı yüzbaşı, 4'ü üsteğmen, 6'sı asteğmen, 31'i astsubay ve 82'si uzman çavuş, toplam 131 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüphelilerden 36'sı, emniyetteki işlemlerinin ardından serbest kaldı.

Sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edilen 95 zanlıdan 94'ü tutuklanırken, 1'i de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

- Operasyon

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ'nün çeşitli yapılanmalarında yer aldıkları iddiasıyla 82'si muvazzaf, 50'si TSK'den ihraç ve emekli olmak üzere 132 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti.

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin yakalanması için 16 Eylül'de İstanbul merkezli 34 ilde eş zamanlı operasyon düzenlemiş, 131 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Firari durumdaki 1 zanlının da yakalanması için çalışmaların sürdüğünü bildirildi.
# ASAYİŞ İLE İLİŞKİLİ:
İnşaat işçileri elektrik akımına kapıldı: 1 ölü, 1 ağır yaralı - Video Haber mask
İnşaat işçileri elektrik akımına kapıldı: 1 ölü, 1 ağır yaralı - Video Haber
Akrabasını silahla vurup sosyal medyada paylaştı! mask
Akrabasını silahla vurup sosyal medyada paylaştı!
İki çocuk annesi kadın feci şekilde can verdi! Cam silerken 11. kattan düştü mask
İki çocuk annesi kadın feci şekilde can verdi! Cam silerken 11. kattan düştü
Evinin bahçesinde ölü bulundu! mask
Evinin bahçesinde ölü bulundu!
Ankara'da 20 yabancı uyruklu yakalandı mask
Ankara'da 20 yabancı uyruklu yakalandı
Son Dakika! FETÖ'nün TSK yapılanmasında çok sayıda tutuklama mask
Son Dakika! FETÖ'nün TSK yapılanmasında çok sayıda tutuklama
Duygu Delen cinayetinde flaş gelişme! Kan donduran detay ortaya çıktı mask
Duygu Delen cinayetinde flaş gelişme! Kan donduran detay ortaya çıktı
İçişleri Bakanlığı: ''Yıldırım operasyonlarında toplam 71 terörist etkisiz hale getirildi" mask
İçişleri Bakanlığı: ''Yıldırım operasyonlarında toplam 71 terörist etkisiz hale getirildi"
PKK'lı 2 terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi! mask
PKK'lı 2 terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi!
Zimmete para geçirdiği iddiasıyla aranan PTT çalışanı polise teslim oldu mask
Zimmete para geçirdiği iddiasıyla aranan PTT çalışanı polise teslim oldu

19 Eyl 2020 - 19:30 AA İstanbul- Asayiş

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Evinin bahçesinde ölü bulundu! mask
Evinin bahçesinde ölü bulundu!
Ankara'da 20 yabancı uyruklu yakalandı mask
Ankara'da 20 yabancı uyruklu yakalandı
İçişleri Bakanlığı: ''Yıldırım operasyonlarında toplam 71 terörist etkisiz hale getirildi" mask
İçişleri Bakanlığı: ''Yıldırım operasyonlarında toplam 71 terörist etkisiz hale getirildi"
Son Dakika! Halil Sezai için tutuklama talebi mask
Son Dakika! Halil Sezai için tutuklama talebi
PKK'lı 2 terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi! mask
PKK'lı 2 terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi!
Zimmete para geçirdiği iddiasıyla aranan PTT çalışanı polise teslim oldu mask
Zimmete para geçirdiği iddiasıyla aranan PTT çalışanı polise teslim oldu
Anket 'Yakın gelecekte Yunanistan ile ciddi bir çatışma riskini nasıl görüyorsunuz?'
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET
18 Eylül'den itibaren yasak geliyor! Cadde ve sokaklarda sigara içilmesi yasaklandı mask
18 Eylül'den itibaren yasak geliyor! Cadde ve sokaklarda sigara içilmesi yasaklandı
Son dakika! İçişleri Bakanlığı açıkladı: ''3 örgüt mensubu teslim oldu'' mask
Son dakika! İçişleri Bakanlığı açıkladı: ''3 örgüt mensubu teslim oldu''
İki kızına cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklanan baba tahliye edildi mask
İki kızına cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklanan baba tahliye edildi
İtilerek 9. kattaki dairenin penceresinden düşmüştü! Ebru Erdem olayında yeni gelişme! mask
İtilerek 9. kattaki dairenin penceresinden düşmüştü! Ebru Erdem olayında yeni gelişme!
Metroda Korkunç Olay! İntihar girişiminde bulunan kişi ağır yaralandı mask
Metroda Korkunç Olay! İntihar girişiminde bulunan kişi ağır yaralandı
İki gök taşı Dünya'nın yakınından geçti mask
İki gök taşı Dünya'nın yakınından geçti

GALERİ

Dünya Ralli Şampiyonası'nın 5. yarışı Türkiye Rallisi - Video Haber mask
Dünya Ralli Şampiyonası'nın 5. yarışı Türkiye Rallisi - Video Haber
Sen Çal Kapımı 11. Bölüm 2. Fragmanı İzle Fox TV! Sen Çal Kapımı 11. Bölüm 2. Fragmanı tek parça youtube izle! mask
Sen Çal Kapımı 11. Bölüm 2. Fragmanı İzle Fox TV! Sen Çal Kapımı 11. Bölüm 2. Fragmanı tek parça youtube izle!
Kırmızı Oda 4. Bölüm Fragmanı İzle TV8! Kırmızı Oda 4. Bölüm Fragmanı tek parça youtube izle! mask
Kırmızı Oda 4. Bölüm Fragmanı İzle TV8! Kırmızı Oda 4. Bölüm Fragmanı tek parça youtube izle!
Ramo - 13. Bölüm Fragmanı İzle Show TV! Ramo Dizisi 13. Bölüm Fragmanı tek parça youtube izle! mask
Ramo - 13. Bölüm Fragmanı İzle Show TV! Ramo Dizisi 13. Bölüm Fragmanı tek parça youtube izle!
İnşaat işçileri elektrik akımına kapıldı: 1 ölü, 1 ağır yaralı - Video Haber mask
İnşaat işçileri elektrik akımına kapıldı: 1 ölü, 1 ağır yaralı - Video Haber
Ankara'da Koronavirüs Tamamen Tersine Döndü! Çarklar Ters... Büyük Umut, Beraberinde Onu Getirdi! Bu İlçelerde Yaşayanlar Dikkat... mask
Ankara'da Koronavirüs Tamamen Tersine Döndü! Çarklar Ters... Büyük Umut, Beraberinde Onu Getirdi! Bu İlçelerde Yaşayanlar Dikkat...
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL