Kyokushin Kata ve Kumite Gelişim Semineri Çubuk'ta yapıldı

Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu tarafından Ankara'nın Çubuk ilçesinde "Kyokushin Kata ve Kumite Gelişim Semineri" düzenlendi.
Federasyonun teknik yönetim kurulu üyeleri ve milli takım antrenörleri Mahmut Martin, Halit Erdemir tarafından Çubuk Şehir Stadı'nda verilen seminer, Kovid-19 tedbirleri altında gerçekleştirildi.
Seminere yaklaşık 100 sporcu katıldı.
Sporcular ve antrenörler, 3-4 Ekim'de Ankara'da yapılacak Kyokushin Kata ve Kumite Turnuvası öncesi bilgi aldı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.