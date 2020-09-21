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21 Eyl 2020 - 19:17- Spor

Kyokushin Kata ve Kumite Gelişim Semineri Çubuk'ta yapıldı

Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu tarafından Ankara&#39;nın Çubuk ilçesinde &quot;Kyokushin Kata ve Kumite Gelişim Semineri&quot; düzenlendi. Federas...
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Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu tarafından Ankara'nın Çubuk ilçesinde "Kyokushin Kata ve Kumite Gelişim Semineri" düzenlendi.

Federasyonun teknik yönetim kurulu üyeleri ve milli takım antrenörleri Mahmut Martin, Halit Erdemir tarafından Çubuk Şehir Stadı'nda verilen seminer, Kovid-19 tedbirleri altında gerçekleştirildi.

Seminere yaklaşık 100 sporcu katıldı.

Sporcular ve antrenörler, 3-4 Ekim'de Ankara'da yapılacak Kyokushin Kata ve Kumite Turnuvası öncesi bilgi aldı.

21 Eyl 2020 - 19:17 AA Ankara- Spor

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