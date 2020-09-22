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22 Eyl 2020 - 12:39- Belediyeler G: 22 Eyl 2020 - 12:40

Türkiye’nin İlk Dev Hobi Köyü Gölbaşı’nda Kuruluyor…

Atatürk'ün ölmeden önce 1937 yılında tasarladığı Türkiye'yi temelden kalkındırmayı amaçlamış 'İdeal Cumhuriyet Köyü' projesi Gölbaşı’nda hayata geçiyor…

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
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Gölbaşı Belediyesi hayata geçirdiği ‘Hobi Köy’ projesinin detaylarını paylaştı. 2 bin dönümlük alana kurulacak olan Türkiye’nin ilk yasal hobi köyünü hayata geçirmekten dolayı duydukları mutluluğu ifade eden Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek “Çevre Şehircilik ve Tarım Orman Bakanlığı iş birliği ile gerçekleştireceğimiz projemiz sayesinde artık tarım arazileri yok olmayacak. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 1937 yılında tasarlamış olduğu Danimarka'nın Brondby şehrinde uygulanarak tüm dünyaya örnek olan fikrini gururla hayata geçireceğimiz anı iple çekiyoruz” açıklamasında bulundu.

Gölbaşı’nda 2 bin dönümlük alana dev Hobi Köy kuruluyor…

Doğal yaşama geri dönüşünün öneminin bir kez daha anlaşıldığı bu günlerde Gölbaşı’nda kurulacak olan Hobi Köy ile bir ilke imza atacaklarını kaydeden Başkan Ramazan Şimşek “Seçim proje kitapçığımızda vurgulamış olduğumuz yaşayan köy projemizi hayata geçiriyoruz. Rol model oluşturarak Türkiye üzerinde bir ilk gerçekleştireceğiz. 2 bin dönümlük alan üzerine kurmuş olduğumuz Hobi Köy’de vatandaşlarımız imarlı ve yasal hobi bahçelerine kavuşmuş olacaklar. Doğal yaşam, köy hayatı ve toprağı vatandaşlarımız ile buluşturacağız” dedi.

“Tarım arazileri yok olmayacak”

Gölbaşı Hobi Köy projesi ile tarım arazilerine sahip çıktıklarını aktaran Ramazan Şimşek “Tarım arazileri üzerine kurulan, imarsız, izinsiz olarak hayata geçirilen projeler vatandaşlarımızda mağduriyet oluşturuyor. Aynı zamanda yolsuz, elektriksiz olan bu yapılar vatandaşlarımızı güvensiz bir ortama da sürüklüyor. Çevre Şehircilik Bakanımız Sayın Murat Kurum ile görüşerek projemizin startını verdik. Köy kahvesi, köy meydanı, ahır, kümes gibi hayvanların besleneceği alanlar ile bostan alanları gibi birçok alanında oluşturulacağı köyümüzde vatandaşlarımız doğal ortam ile buluşacak. Aynı zamanda pek çok sosyal alanı da yine Hobi Köy bünyesinde barındıracak” ifadelerini kullandı. Birçok tarım arazisinin izinsiz yapılar sebebiyle kendi işlevini yerine getiremediğini de aktaran Başkan Ramazan Şimşek sözlerine şunları ekledi: “Bu sayede tarım arazileri yok olmayacak. Çiftçimiz alanına kavuşacak.”
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22 Eyl 2020 - 12:39 Ankara/ Gölbaşi- Belediyeler

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