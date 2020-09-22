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22 Eyl 2020 - 13:02- Belediyeler G: 22 Eyl 2020 - 13:08

Hayırsever öğretmen Necla Kızılbağ son yolculuğuna uğurlandı

Eğitime ve yaşlılara yönelik hayırsever faaliyetleriyle tanınan görme engelli Kızılbağ'ın mirası Milli Eğitim Bakanlığı ve Mehmetçik Vakfına bağışlanacak Kızılbağ'ın eşi Bülent Üçyıldız: "Gözlerini kaybetmişti, karanlık bir dünyada yaşıyordu. Değerlere bağlılığı, onun en idealist ve güçlü yanıydı"
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Öğretmenlik hayatının ilk yıllarında, 24 yaşında görme yetisini kaybetmesine rağmen yıllarca mesleğini sürdüren hayırsever Necla Kızılbağ, son yolculuğuna uğurlandı.

Kızılbağ'ın eşi Bülent Üçyıldız, Cebeci Asri Mezarlığı'ndaki cenaze töreninde taziyeleri kabul etti.

Cenaze namazı öncesi AA muhabirine açıklamalarda bulunan Üçyıldız, Necla Kızılbağ ile huzurevinde tanıştıklarını söyledi.

Kızılbağ'ın milliyetçi, vatansever, insanı ve çocukları seven bir eğitim gönüllüsü olduğunu ifade eden Üçyıldız, "Gözlerini kaybetmişti, karanlık bir dünyada yaşıyordu. Değerlere bağlılığı, onun en idealist ve güçlü yanıydı." dedi.

Üçyıldız, eşi Necla Kızılbağ'ın mirasının Milli Eğitim Bakanlığı ile Mehmetçik Vakfına bağışlanacağını bildirdi.

Kızılbağ'ın cenazesi, kılınan namazın ardından Cebeci Asri Mezarlığı'nda defnedildi.

- Hayırsever Kızılbağ

Mersin'de 1927'de dünyaya gelen Kızılbağ, Adana Öğretmen Okulu'ndan mezun olduktan sonra ilk görev yeri olan Hatay'ın Döver köyüne atandı, 4 yıl burada görev yaptıktan sonra geçirdiği rahatsızlık nedeniyle görme yetisini 1951'de kaybetti.

1952 yılında Ankara Körler Okulu'nda öğretmen olarak göreve başlayan Kızılbağ, 10 yıl ilkokul öğretmeni olarak görev yaptıktan sonra Türkçe öğretmenliği eğitimi de aldı. 30 yıl görme engellilere eğitim veren Kızılbağ, 1982'de Ankara Mithat Enç Körler Okulu'ndan emekli oldu.

Saray Rehabilitasyon Merkezi'nin bahçesinde yer alan eğitim merkezi binası, Huzurevi ve Rehabilitasyon Merkezi olarak kullanılabilmesi için Kızılbağ tarafından onartıldı ve 16 Mart'ta Öğretmen Necla Kızılbağ Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi olarak hizmete girdi.

Kızılbağ, Ankara'da adını taşıyan bir ortaokul ve lisenin açılmasına, bir okulun da spor salonu ve toplantı odasının yapımına da destek oldu.

22 Eyl 2020 - 13:02 AA Ankara- Belediyeler

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