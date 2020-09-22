Avrupa Spor Haftası, Ankara'daki etkinliklerle kutlanacak

Avrupa Spor Haftası dolayısıyla Ankara'da yarın birtakım etkinlikler düzenlenecek.
Herkes İçin Spor Federasyonundan yapılan açıklamada, Anıttepe Spor Kompleksi'nde yapılacak etkinliğe Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun da katılmasının beklendiğini ifade edildi.
Açıklamada, Avrupa Spor Haftası'nın her yıl geleneksel olarak kutlandığı aktarılarak, şunlar kaydedildi:
"Gençlik ve Spor Bakanlığımızca Avrupa Spor Haftası'nda etkinliklerinde koordinatörlük yetkisi verilmesi ve önceki yıllarda federasyonumuzca gerçekleştirilen başarılı projelerin Avrupa Parlamentosu tarafından başarılı bulunması hasebiyle, Türkiye’nin Avrupa Birliği üyesi olmamasına rağmen Avrupa Parlamentosu tarafından desteklenmesi kararlaştırılmıştır. Gençlik ve Spor Bakanlığımız ile Avrupa Delegasyonu tarafından, ülkemiz adına Avrupa Spor Haftası kapsamında yapılacak tüm etkinliklerin koordinasyonu ve yetkisi federasyonumuza verilmiştir. Bu kapsamda 23-30 Eylül 2020 tarihlerinde 81 ilimizde "Ulusal Herkes İçin Spor ve Sağlık Günleri" sloganıyla etkinlikler gerçekleştirilecektir."
Anıttepe Spor Kompleksi'nde yarın saat 10.30'da başlayacak programda çeşitli branşlarda etkinliklerin de gerçekleşeceği aktarıldı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.