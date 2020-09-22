MHP'li Büyükataman'dan Kılıçdaroğlu’nun Türk Tabipleri Birliği ziyaretine sert tepki

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Sekreteri İsmet Büyükataman açıklamasında, ''Sayın Genel Başkanımız 14 Eylül 2020 tarihinde sosyal medyadan yayınladığı mesajlarda sağlık çalışanlarımızın azmini kırmak için kollarını sıvayanları uyarmış ve sağlık çalışanlarımıza sahip çıkarak onların fedakârlıklarını, mücadelelerini şu sözlerle kutsamıştır:

“Doktorlarımız, hemşirelerimiz, diğer tüm sağlık personelimiz fedakârlıkla görevlerini ifa ediyorlar. Onlara ne kadar şükran duysak azdır. Her şeyin en iyisine layık oldukları tartışma götürmez bir gerçektir.”

Sayın Genel Başkanımız aynı açıklamasında hasta ve vefat sayılarına dair şaibe iddialarında bulunanları ellerindeki bilgileri açıklamaya davet etmiş, kendilerine bir fırsat sunmuştur.

Salgın sürecinde hastanenin önünden geçmeye korkan sözde uzmanlar, siyasi bir menfaat elde etmek için ülkede kaos, kargaşa ortamı umanlar, sözde siyasi özde çıkar partileri ellerindeki (olmayan) verileri paylaşmak yerine Sayın Genel Başkanımızın doktorlarımızı hedef aldığına dair ahlak dışı bir iftira kampanyası başlatmıştır.

Kıymetli tabiplerimizin birlik içerisinde daha güçlü olması maksadıyla kurulmuş olan Türk Tabipleri Birliği, elindeki gücü tabiplerin yararına kullanmak yerine terör örgütünün siyasi temsilcilerine omuz vermeyi tercih etmekte; birliğe, morale ihtiyacımız olan bu salgın döneminde ayrıştırmayı, yeise sürüklemeyi tercih etmektedir.

Uyarılara kulak vermek yerine siyah kurdele eylemi başlatan Türk Tabipleri Birliğine yönelik Sayın Genel Başkanımız 16 Eylül 2020 tarihinde tarihî bir çağrıda bulunmuştur:

“Ülkemizin yeni tip Koronavirüs salgınıyla mücadelesini kösteklemek isteyen, vatandaşlarımızla birlikte sağlık çalışanlarımızı telaş ve paniğe sürüklemek amacı taşıyan kötü niyetli bir kampanya devamlı mesafe almaktadır.

Türk Tabipler Birliği, bugünkü hassas dönemde, insan ve toplum sağlığı hakkında asılsız şaibe ve şüpheleri körüklemektedir. Bu nedenle sadece adında Türk bulunan Tabipler Birliği derhâl ve gecikmeksizin kapatılmalıdır. Yöneticileriyle ilgili adli işlem yapılmalıdır.”

Hâl böyle iken CHP’nin başını çektiği ipsizin sapsızın eksik olmadığı bir şer koro “Devlet Bahçeli, doktorları hedef alıyor.” iftirası atabilecek kadar çukurlaşmış, “TTB kapatılınca hastalandığımızda doktor bulamayız.” diyebilecek kadar komikleşmiştir.

İhanette birleşmek üzere programlanmış olan particiklerin Türkiye’nin ve Türk milletinin karşısında mevzilenmiş olan TTB’ye destek mesajları bu kapsamda gecikmemiştir. Allah muhabbetlerini artırsın. Büyük Türk milletinin hepsine verecek bir cevabı olacaktır.

Bu kapsamda bugün Türk Tabipleri Birliğini ziyarete giden Kılıçdaroğlu’nun yakasına takılan siyah kurdele, kendisini hangi kirli güçlere teslim ettiğinin utanç nişanesi olarak hafızalarda yer edecektir.

Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli’nin hekimleri suçlu ilan ettiğini iftira eden Kılıçdaroğlu’nun bu iftirasını ispatlamasını şerefine emanet ediyoruz.

Kılıçdaroğlu’nun ziyaretlerine Kandil’le devam edip etmeyeceği, bu görüşmenin Kandil’in siyasi temsilcileriyle seçimden önce yaptığı gibi gizli mi olacağı da ayrıca merak konusudur.''