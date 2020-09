Şişecam’ın “Together” Genç Yetenek Programı’na başvurular başladı

Üretim faaliyetlerini dört kıtada, 14 ülkede 22 bin çalışanıyla sürdüren Şişecam, uzun dönem proje stajı Global Genç Yetenek Programı “Together” ile iş yaşamına ilk adımını atacak olan yetenekli gençlere 10 aylık uzun dönemli staj imkanı sunuyor. Başvuruları 11 Ekim 2020 tarihine kadar devam edecek olan programa, üniversitelerin lisans bölümlerinin son sınıf öğrencileri ile yüksek lisans ve doktora öğrencileri başvurabilecek.

Genç yeteneklerin kariyerini Şişecam profesyonelleriyle birlikte şekillendirebildiği ve 2016 yılında hayata geçirilen Together, 2018 yılında ise Global Genç Yetenek Programı Together ismiyle yaygınlaştırıldı. Kısa süre içerisinde de Şişecam’ın kadrosuna dahil edeceği yeni mezun işe alımlarında önemli bir kaynak haline geldi. Together başvurusu sonrası ilk değerlendirme aşamasından geçen genç yetenekler, önce İnsan Kaynakları departmanı, ardından da Şişecam yöneticileriyle birebir görüşme yapacak. Finalde başarılı olan genç yetenekler Together’a katılmaya hak kazanırken, yarı zamanlı çalışarak proje stajlarını başarıyla tamamlayan gençler, önceki dönem Together’lılar gibi kariyerlerine Şişecam’ın bir üyesi olarak başlama fırsatını yakalıyor.

140 genç yetenek staj sürecini tamamladıktan sonra Şişecam’da çalışmaya başladı

Şişecam Topluluğu İnsan Kaynakları ve Kurumsal İletişim Başkanı Şengül Arslan, “85 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en köklü kuruluşları arasında yer alan Şişecam’ın geleceğini gençlerle birlikte şekillendirmek adına hayata geçirdiğimiz Together, Türkiye’nin en beğenilen ve talep gören staj programları arasında yer alıyor. Global Genç Yetenek Programımız Together’a bugüne kadar 387 stajyerimiz dahil oldu. 140 Together’lı da staj sürecini tamamladıktan sonra Şişecam’da kadrolu olarak çalışmaya başladı. Program aracılığıyla özellikle uzman yardımcısı ve mühendis alımları için nitelikli havuz oluşturmayı amaçlıyoruz. Together aracılığıyla Genel Müdürlük, üretim tesislerimiz, Bilim Teknoloji ve Tasarım Merkezimizde staj olanağı bulan genç yeteneklerimiz, aldıkları eğitimler ve katıldıkları oturumlarla iş hayatına en iyi şekilde hazırlanmakta, yurt dışı üretim tesislerimizde de stajlarına devam etme imkanı bulmaktadır. Geçtiğimiz yıl bazı stajyerlerimiz stajlarına Almanya, Romanya, Bosna Hersek ve Slovakya’daki üretim tesislerimizde devam etme şansı buldular. Bu yıl Covid-19 pandemisi nedeniyle gerçekleştiremediğimiz bu çalışmayı, 2021 yazında tekrarlamayı umuyoruz. Uzun dönem proje stajına kabul edilen genç yeteneklerimizi eğitim ve oryantasyonun yanı sıra Şişecam yöneticilerinin mentörlüğünde kapsamlı bir öğrenme süreci de bekliyor. Şişecam’ın geleceğini birlikte şekillendireceğimiz genç yeteneklerin başvurularını bekliyoruz” diye konuştu.

Şişecam Together Globa Genç Yetenek Programı’na Şişecam kurumsal LinkedIn sayfası üzerinden başvurabilirsiniz.