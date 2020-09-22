Pomeranian Boo Beslemek İçin 10 Mükemmel Neden

Oyuncu kişiliğinin yanında akılıdır. Sizlerle vakit geçirmekten çok hoşlanacağından bizler eminiz. Oldukça aktif ve enerjisi yüksek olan bu köpek cinslerinin kökeni ise Almanya’dır. Boyları 30 santimetreyi geçmeyen bu minik dostlarımız adeta bir ilgi delisidir. Sizler ile vakit geçirmek, kucağınızda uyumak ve yürüyüşe çıkmaya bayılacaktır.

Gelin şimdi sizlere bu minik canlı dostumuzu beslemeniz için 10 mükemmel neden sunalım. Sizlere iyi okumalar dileriz…

Enerjileri Çok Yüksek

Sizlerin de enerjisi oldukça yüksekse ve aynı sizin gibi hareketli bir köpek arıyorsanız buldunuz! Pomeranian Boo cinsi köpekler sizler ile oldukça iyi anlaşacaktır. Yürüyüşler, egzersizler hatta spor bile yapabileceğiniz bir köpek cinsleri oldukça aktiftir. Günlük hayatınızda size ayak uydurmakta zorluk çekmeyecek olan bu minik dostumuz sizlerle aynı hayatı paylaşmaktan bir an bile sıkılmayacaklardır.

Oyun oynamaya ve yürüyüş yapmaya bayılan bu köpekler sizleri candan sevecektir ve sizlerle vakit geçirmekten çok hoşlanacaktır. Verdiğiniz eğitimlere dahi canı gönülden katılacaktır ve sizlere zorluk çıkarmayacaktır.

Çok Zekiler

Birçok insan köpek sahiplenmek isterken aradığı ilk şey onları anlayabilmesi ve zeki olmasıdır. Bu sayede hem eğitimler daha nitelikli şekilde köpeklere verilir hem de sahipleri çok fazla yorulmaz. Daha yavruyken vereceğiniz komutlara bile hemen uyacaktır. Bazen şımarık olabilen bu ırk ‘’Hayır!’’ kelimesine karşı bağışıklık kazanır.

Çok yüksek olmayacak bir biçimde köpeğinize ‘’Hayır!’’ demeniz yeterli olacaktır. İki ayak üstünde durmaya bayılan bu ırk dilerseniz gerekli eğitimlerle sizlerle dans bile edebilir. Sizin vereceğiniz bütün eğitimlere sanki oyun oynuyormuşsunuz gibi görecek ve zevkle eğitimleri algılayacaktır. Zamanla yüz, el ve ses tonunuzu da kavrayan bu canlı dostlarımız ile hayatınız bir anda değişebilir.

Tüyleri Yumuşacık

Küçük suratları ile oyuncak ayıcıkları anımsatan bu köpek cinsinin tüyleri yumuşacıktır. Kucağınızda durmaya bayılan bir köpek cinsidir. Soğuk kış akşamlarında televizyon, film, dizi hatta video oyunu oynarken bile kucağınızda kalıp tüyleri ile sizleri ısıtacaktır. Yumuşak tüyleri ile kalbinizi hoplatacak bu köpek cinsleri sizleri çok sevecektir.

Sadece görünüşü değil kalbide çok yumuşaktır. Sizlerin üzüldüğünüzü, kırıldığınızı anlayıp kendilerini sizlere adayacaktır. Tüylerini severken sanki bir bebekle ilgileniyormuşsunuz gibi hissedebilirsiniz. Her ne kadar ‘’Seni Yerim!’’ hissi uyandırsa da dikkatli olmakta fayda var. Boyundan büyük işlere kalkışıp sizden kaçabilir.

Eğitimleri Çok Kolay

Bu minik dostlarımızın sadece ona eğitim amaçlı vereceğiniz kazanımlar değil, tuvalet eğitimleri de çok kolaydır. Ona yapması gerekenleri doğru ses tonu ile söylerseniz bunu kolayca anlayacaktır. Fakat minik köpeğiniz ile iletişim kurmakta zorlanıyorsanız, satın aldığınız yere ya da veteriner hekime danışmanızda fayda vardır. Sizleri takip ederek sizlerin verdiklerinizi kavramaya çalışır. Bazen mama ödüllü oyunlar oynamanızda fayda vardır.

Gelişiminin en iyi şekilde olması için ona yapmaması gerekenleri söyledikten sonra hala yapmaya devam ederse 5 dakika küslük molası verin. Yanından ayrılın. Bağırmayın ya da şiddet göstermeyin. Eğer bunu yaparsanız size karşı saldırgan olabilir. Kimin patron olduğunu sevgiyle aktarmanızda büyük fayda vardır. Otur, kalk, yat gibi eğitimlerden başlamak sizler için daha iyi olacaktır.

Sahiplerine Aşırı Derecede Bağımlıdır

Sahiplerine sadık oluşları ile ön plana çıkan bu köpek cinsleri sizler için canını ortaya koymaktan çekinmeyeceklerdir. Bazen küçük bedenlerine rağmen büyük işler yapabilir. Sizleri çok sevdiği için karşıdaki kişinin ya da başka bir şeyin boyuna bakmadan saldırganlık yapabilir.

Sizleri çok seveceği için zamanının çoğunu sizinle geçirmek isteyecektir. Uyumak, yürüyüşe çıkmak ve oyun oynamak en sevdiği aktivitelerdendir. Bunları birde sizlerle yaparsa değmeyin keyfine. Kalbinizin eridiğini düşünebilirsiniz hatta bazen köpeğinize bakarak ne sevimli şeysin diyebilirsiniz. Fakat belirtmekte fayda vardır ki o da size her baktığında bunları düşünüyor.

Belki de bu yüzden sizi görünce kalbi hızlanıyor, kuyruğunu sallıyor olabilir. Bilin ki sizi ailesinden biri olarak görecektir. Sizlere sarılıp uyumak dünyasındaki en eğlenceli ve en tatlı şeydir onlar için. Alırken bu sevimli suratları düşünmenize bile gerek yoktur.

Apartmanlarda Yaşayabilir

Bu sevimli dostumuz için bahçeli bir eve ihtiyacınız yoktur. Küçük bir alana ihtiyaç duyan köpek cinsleridir. Sadece egzersiz adına sabahları ve akşamları yürüyüşe çıkarmanız yeterli olacaktır. Evinizde bir mama bir de su kabı koyacak kadar ufak bir yeriniz varsa sizlerle rahat rahat yaşayacaktır.

Tüylerinin çok kabarık ve özel olmasından dolayı özellikle bahçeli evlerde çabuk kirlenirler. Bu yüzden sık sık banyo ihtiyaçları doğurabilirler. Sık banyo yapılması ise tüylerini çok dökecektir. Buna engel olmak için en iyisi apartman gibi dairelerde oturmaktır.

Dünyanın En Popüler Köpeğine Sahip Olursunuz

Birçok ülkede oldukça sevilen ve beğenilen bir köpek arıyorsanız Pomeranian Boo köpek cinslerini kolayca tercih edebilirsiniz. Herkesin ilgi odağı olacak kadar güzel olan bir köpektir. Onunla yürüyüşe çıkmak bazen zor olabilir çünkü siz yürüdükçe karşınıza çıkacak insanlar sevmek için sizleri durdurabilir.

Herkese birkaç köpek cinsi fotoğrafı göstersek ve favoriniz hangisi diye sorsak eminiz ki herkes Pomeranian Boo tercih edecektir. Tüyleri varken başka bir sevimlilikte olan bu köpekler tüyleri tıraş edildikten sonra sanki farklı bir ırkın köpeği gibi durabilir. Bu açıdan bakılınca görünümü değişebilen minik bir dostumuzdur.

Çocuklarla Uyumu Çok İyidir

Çocukların onları çok seveceğinden eminiz. Çünkü bütün çocuklar oyuncak ayıları sever. Bu köpek cinsleri de adeta bir ayıcık gibidir. Çocuklarla eğlenmeyi ve oyun oynamayı çok seven Pomeranian Boo kaliteli ve eğlenceli vakit geçirecektir. Fakat yine de çocuklar bilinçsiz bir şekilde sevmek isterken sıkabilirler, dikkatli olmakta ve yalnız başına bırakmamakta fayda vardır.

Sadece çocuklarla değil ailenizin diğer üyeleri ile de çok iyi anlaşacaktır. Bu sayede sizlere zorluk çıkarmayacaktır. Herkesle uyum içinde yaşayacaktır. Fakat dışardan gelen yabancı kişilere soğuk ya da çekimser yaklaşabilir. Tanımadıklarına karşı uzak davranabilir ama karşı taraf kendisini ısındırırsa kolayca alışacaktır. Sevimliğini ve sevecenliğini gösterecektir.

Diğer Evcil Hayvanlarınıza Oyun Arkadaşı Olacaktır

Evinize Pomeranian Boo cinsi köpeği ilk defa alacaksanız ve evinizde kedi, köpek gibi evcil hayvanlar varsa; cinsi ne olursa olsun kolayca ısınacaktır. Sadece bununla kalmayıp en kısa sürede onlarla oyun oynamaya ve eğlenmeye başlayacaktır.

Korkunuz olmadan nasıl diye düşünmeden gönül rahatlığı ile tercih edebileceğiniz bir köpek cinsidir. Sadece köpekler ile değil kediler ile de çok iyi anlaşacaktır. Aklınıza o birbirini kovalayan kedi ve köpek sahneleri gelmesin. Evinizde sadece oyun amaçlı bir koşturmaca olacaktır.

Bakımı Çok Kolaydır

Tüylerinin uzun kalmasını istiyorsanız haftada iki kere taramanız ya da fırçalamanız yeterli olacaktır. Fakat kısa kullanmak istiyorsanız haftada bir kez yeterli olacaktır. Yıl içinde mümkünse 2 ya da 3 den fazla banyo yaptırmayınız. Banyo yaptıracağınız zaman ise kimyasal içeren maddelerde şampuanlar kullanmayınız.

Sadece gerekli durumlarda banyo yaptırılırsa tüy ve deri gibi problem yaşamayacaksınızdır. Tüy dökme dönemlerinde özellikle tüylerine dikkat edilmesinde fayda vardır. Böyle durumlarda haftada 2 3 kere taranması gerekebilir.

Kaynak: https://www.patibul.com/3/pomeranian-boo