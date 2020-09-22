Bakan Selçuk MHP Genel Başkanı Bahçeli'ye teşekkür etti

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye yüz yüze eğitime ilişkin yaptığı paylaşım dolayısıyla teşekkür etti.
Selçuk, Twitter'dan yaptığı açıklamasına Bahçeli'nin paylaşımını ekleyerek, "Eğitim alanında tüm dünyanın zorlu bir geçiş süreci yaşadığı şu günlerde öğrencilerimizin öğretmenlerimizle buluşmasına dair bu anlamlı mesajı için Sayın Devlet Bahçeli'ye teşekkür ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.
Bahçeli, mesajında, "Dilerim ki bütün öğrencilerimiz kısa süre içinde sınıflarına ve öğretmenlerine kavuşur. Kontrollü yüz yüze eğitim sürecinde okul yöneticilerimizin, öğretmenlerimizin, elbette sevgili çocuklarımızın büyük bir hassasiyet ve dikkat göstermeleri de yegane temennimdir. Üstün bir gayret gösteren Milli Eğitim Bakanımızı ve mesai arkadaşlarını hassaten kutluyor, başarılar diliyorum." ifadesine yer vermişti.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.