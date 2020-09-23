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23 Eyl 2020 - 14:36- Dünya G: 23 Eyl 2020 - 14:51

Son Dakika! Eyfel Kulesi'nde bomba alarmı!

Paris’in simgelerinden Eyfel Kulesi bomba ihbarı nedeniyle boşaltıldı. Polis, Eyfel Kulesi'nin çevresindeki yolları güvenlik çemberine aldı.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
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PARİS (AA) - Fransa'nın başkenti Paris'teki Eyfel Kulesi bomba ihbarı nedeniyle boşaltıldı.
Yerel basında çıkan haberlere göre, Eyfel Kulesi'nin olduğu bölgeye bomba bırakıldığı yönünde polise yapılan ihbar sonrasında kule ve bölgedeki binalar tahliye edildi.

Polis, güvenlik çemberine aldığı bölgede arama çalışmalarına başladı.
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23 Eyl 2020 - 14:36 AA - Dünya

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