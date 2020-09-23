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23 Eyl 2020 - 15:28- Asayiş G: 23 Eyl 2020 - 15:29

Arının sokmasının ardından ağaca çarpan traktör sürücüsü öldü

Samsun'un Çarşamba ilçesinde arının sokmasının ardından ağaca çarpan traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
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Samsun'un Çarşamba ilçesinde arının sokmasının ardından ağaca çarpan traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, 55 RJ 655 plakalı traktörü kullanan Adem Özdemir'i Cayvar Mahallesi mevkisinde arı soktu.

Paniğe kapılan Özdemir'in direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu traktör, yol kenarında bulunan ağaca çarptı.

Ağır yaralanan Özdemir, 112 Acil Servis ekibince hastaneye kaldırılırken yaşamını yitirdi.
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23 Eyl 2020 - 15:28 AA Samsun- Asayiş

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