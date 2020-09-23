Arının sokmasının ardından ağaca çarpan traktör sürücüsü öldü

Samsun'un Çarşamba ilçesinde arının sokmasının ardından ağaca çarpan traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, 55 RJ 655 plakalı traktörü kullanan Adem Özdemir'i Cayvar Mahallesi mevkisinde arı soktu.
Paniğe kapılan Özdemir'in direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu traktör, yol kenarında bulunan ağaca çarptı.
Ağır yaralanan Özdemir, 112 Acil Servis ekibince hastaneye kaldırılırken yaşamını yitirdi.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.