Abdurrahim Albayrak'tan Ali Palabıyık açıklaması

Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, Süper Lig'de 27 Eylül Pazar günü Fenerbahçe ile oynayacakları derbi maç öncesinde hakemler hakkında konuşmayı anlamlı bulmadığını söyledi.

Albayrak, giyim markası Damat Tween ile Türk Telekom Stadı'nda yapılan sponsorluk anlaşmasının ardından basın mensuplarınının sorularını yanıtladı.

Derbi karşılaşmasına hakem Ali Palabıyık'ın atanmasıyla ilgili soru üzerine Albayrak, "Maçtan önce böyle bir polemiğe girmek istemiyorum. Derbi öncesinde hakemleri masaya yatırmanın bir anlamı olacağını düşünmüyorum. Artık Türk futbolu için beyaz sayfalar açmanın zamanı geldiğini düşünüyorum." dedi.

Abdurrahim Albayrak, transfer çalışmalarının devam ettiğini dile getirerek, "Galatasaray Kulübünde transfer bitmez. İki haftamız var. Bunu en iyi şekilde değerlendirmeye çalışıyoruz. Limitimizi aşmamaya çalışıyoruz. Türkiye'deki bütün kulüpler bu limitle ilgili ciddi bir sıkıntı içerisinde. Önce satmak, sonra almak istiyoruz. Birçok futbolcumuza teklif geliyor ve bu da bizleri son derece memnun ediyor. Bu performansını gösterdiği takdirde ocak ayında Galatasaray'dan istenmeyen futbolcu, kapımızı çalmayan menajer olmayacak." diye konuştu.

Albayrak, Süper Lig'de maçların seyircili oynanmasını sabırsızlıkla beklediklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Farkındaysanız ne tadı ne de tuzu var. Sadece futbolcuların bağırmaları ve top sesleri tribünlere geliyor. Evlerinden takip eden milyonlarca insanın keyif aldığını sanmıyorum. Ancak pandemi nedeniyle bu işin ciddi riskleri olduğunu gözardı etmemek lazım. Ben yetkililerden, çok sevdiğim Sağlık Bakanımızdan şunu rica ediyorum; yüzde 25, 30, 40 olsun veya localar olsun. En azından seyirci sesi sahaya yansısın. Önümüzdeki haftalarda bu sorunun çözüleceğini ümit ediyor ve dua ediyorum."