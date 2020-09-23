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23 Eyl 2020 - 16:05- Asayiş G: 23 Eyl 2020 - 16:11

Kadir Songür'ü jiletle boğazından yaralamıştı! Hapis cezasına çarptırıldı

İzmir'de asistan doktor Kadir Songür'ü jiletle boğazından yaralayan sanık, 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı, cezada indirim uygulanmadı.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
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İzmir'de asistan doktor Kadir Songür'ü jiletle boğazından yaralayan sanık, 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı, cezada indirim uygulanmadı.
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23 Eyl 2020 - 16:05 AA İzmir- Asayiş

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