23 Eyl 2020 - 17:17- Spor

Ziraat Bankkart - Haliliye Belediyespor

Voleybol AXA Sigora Efeler Ligi 4. hafta maçında Ziraat Bankkart ile Haliliye Belediyespor takımları Başkent Voleybol Salonu'nda karşılaştı. Bir pozisyonda Ziraat Bankkart oyuncuları Emin Gök (12) ve Arslan Ekşi (10), Haliliye Belediyespor oyuncusu Yosvany Cardonell (14) ile mücadele etti.