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24 Eyl 2020 - 09:27- Asayiş G: 24 Eyl 2020 - 09:28

Son Dakika! İçişleri Bakanlığı: ''4 terörist etkisiz hale getirildi"

İçişleri Bakanlığı: "Yıldırım-1 Operasyonu kapsamında Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesi Kato Jirka bölgesinde 4 terörist etkisiz hale getirildi."

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
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İçişleri Bakanlığı: "Yıldırım-1 Operasyonu kapsamında Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesi Kato Jirka bölgesinde 4 terörist etkisiz hale getirildi."

24 Eyl 2020 - 09:27 AA Ankara- Asayiş

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