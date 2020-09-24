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24 Eyl 2020 - 14:07- Ekonomi G: 24 Eyl 2020 - 14:08

Merkez Bankası, politika faizini yüzde10,25'e yükseltti

Merkez Bankası, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını (politika faizi) yüzde 8,25'ten yüzde 10,25'e yükseltti.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
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Merkez Bankası, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını (politika faizi) yüzde 8,25'ten yüzde 10,25'e yükseltti.

24 Eyl 2020 - 14:07 AA İstanbul- Ekonomi

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