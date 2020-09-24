Türkiye’de ilk: Online alışverişte kartsız şartsız güvenli ödeme kolaylığı!

Uzun ve karmaşık iade süreçleri nedeniyle ödeme sayfasını terk edip ihtiyacını karşılayamayan tüketiciler, hiçbir bankacılık hizmetini kullanmayanlar, güvenlik endişeleri nedeniyle online alışverişten uzak duranlar ve banka hesabından direkt ödeme yapmak isteyenler iyzico ile Öde sayesinde kolay ve güvenli ödeme deneyimi yaşıyor. On binlerce web sitesinde, 300 binden fazla iyzico üyesi tarafından kullanılan iyzico ile Öde, tüm tüketici profili için ödeme süreçlerini ve online alışverişi kolaylaştırıyor.

Üst düzey güvenlik

iyzico ile Öde güvenli alışveriş şimdi kolay dedirtiyor. Bugüne kadar 3 milyon işlem barajını aşan iyzico Korumalı Alışveriş, iyzico ile Öde ile birlikte ödemeden teslimata kadar tüm aşamalarda güvenliği üst seviyede tutuyor. iyzico Korumalı Alışveriş hizmeti ile yapılan alışverişlerde “Siparişim istediğim gibi gelir mi?”, “Kredi kartım kopyalanır mı?” gibi endişelere yer kalmıyor.

Alışveriş için banka hesabı gerekmiyor

Banka hesabı bulunmayan 22 milyon tüketici için internetten alışveriş yapmayı hızlı, pratik, masrafsız ve güvenli hale getiren bu hizmetten faydalanmak için iyzico hesabı açmak yeterli oluyor. Kullanıcıların hiçbir ücret ödemeden açıp para yükleyebildiği iyzico hesabında yapılan tüm işlemler iyzico mobil uygulamasında görüntülenebiliyor. Ayrıca iyzico ile Öde aracılığıyla yapılan tüm ödemelerde tüketiciler iyzico Korumalı Alışveriş kapsamında 7/24 canlı destek alıyor ve iptal/iade süreçlerinde kolaylığa sahip oluyor. iyzico hesap sahipleri dilediği zaman buradaki bakiyeyi banka hesaplarına aktarabiliyor.

Havale veya EFT yapmak mümkün

iyzico mobil uygulaması üzerinden iyzico hesabına kredi kartı ile para yüklemesi yapılabildiği gibi, EFT veya havale yöntemiyle de ödeme yapılabiliyor. iyzico hesabına tanımlanan saklı kart ile havale veya EFT işlemi yapılarak ödeme kolaylıkla tamamlanabiliyor.

Anında iade yapılıyor

Ödemelerin iadesi satıcı onayının ardından anında gerçekleştiriliyor. İade durumu iyzico mobil uygulamasından takip edilebiliyor. İade süreçleri için destek gereken durumlarda iyzico Korumalı Alışveriş kapsamında 7/24 canlı destek alınabiliyor.

Mobil uygulama ile cepte

Mobil dünyada hayat iyzico mobil uygulamasıyla şimdi kolay. iOs ve Android işletim sistemi yüklü cihazlara ücretsiz olarak indirilen uygulama sayesinde tüketiciler “internetten alışverişin en kolay hali” ile tanışabiliyor. Yalnızca telefon numarası ve e-mail ile güvenli şekilde giriş yapılabilen uygulamada panel üzerinden banka transferi veya kart ile hesaba para yatırılabiliyor. Profil bölümünde banka hesapları veya kartlar görüntülenebiliyor. Ücretsiz olarak yapılan işlemlerin ardından iyzico ödeme altyapısını kullanan on binlerce sitede iyzico bakiye ile ödeme yapılabiliyor.

iyzico ile Öde sayfasında hizmet hakkında detaylı bilgiye erişme ve sayfa üzerinden iyzico ile iletişime geçme imkanı sunuluyor.