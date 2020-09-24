Fenerbahçe'de Galatasaray derbisi hazırlıkları

Fenerbahçe Futbol Takımı, Süper Lig'in 3. haftasında 27 Eylül Pazar günü deplasmanda Galatasaray ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'ndeki antrenman teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirildi.
Isınma ve core hareketleriyle başlayan antrenman pas çalışmasıyla devam etti. İdman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.
Sarı-lacivertli takımın yeni transfer Nazım Sangare, ilk antrenmanına çıktı.
Fenerbahçe, Galatasaray maçının hazırlıklarına yarın yapacağı çalışmayla devam edecek.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.