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24 Eyl 2020 - 16:05- Spor G: 24 Eyl 2020 - 16:06

Fenerbahçe'de Galatasaray derbisi hazırlıkları

Yeni transfer Nazım Sangare antrenmanda yer aldı.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
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Fenerbahçe Futbol Takımı, Süper Lig'in 3. haftasında 27 Eylül Pazar günü deplasmanda Galatasaray ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'ndeki antrenman teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirildi.

Isınma ve core hareketleriyle başlayan antrenman pas çalışmasıyla devam etti. İdman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Sarı-lacivertli takımın yeni transfer Nazım Sangare, ilk antrenmanına çıktı.

Fenerbahçe, Galatasaray maçının hazırlıklarına yarın yapacağı çalışmayla devam edecek.
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24 Eyl 2020 - 16:05 AA İstanbul- Spor

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