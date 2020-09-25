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25 Eyl 2020 - 11:32- Asayiş G: 25 Eyl 2020 - 11:33

Adalet Bakanlığı Sözcüsü Çekin'den flaş açıklama!

Adalet Bakanlığı Sözcüsü Çekin: "289 darbe davasının 276'sı karara bağlanmıştır, 4 bin 134 kişi hakkında mahkumiyet kararı verilmiştir."

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
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Adalet Bakanlığı Sözcüsü Çekin: "289 darbe davasının 276'sı karara bağlanmıştır, 4 bin 134 kişi hakkında mahkumiyet kararı verilmiştir."
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25 Eyl 2020 - 11:32 AA Ankara- Asayiş

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