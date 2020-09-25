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25 Eyl 2020 - 11:46- Sağlık G: 25 Eyl 2020 - 11:51

SON DAKİKA! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan flaş açıklama!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Son bir haftadır ülke çapında alınan tedbirler ve sıkı denetim sayesinde vaka artış hızımız kontrol altına alındı."

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Son bir haftadır ülke çapında alınan tedbirler ve sıkı denetim sayesinde vaka artış hızımız kontrol altına alındı."

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Türkiye genelinde temaslıların taramasını ortalama 13 saate kadar indirdik. Samsun'da ise son bir haftada temaslı takiplerimiz 9 saate inmiş oldu."

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Hastalığı hafife almak, temizlik, maske ve mesafe kurallarına riayet etmemek bizi tekrar istemediğimiz tablolarla karşı karşıya bıraktı."

25 Eyl 2020 - 11:46 AA Samsun- Sağlık

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