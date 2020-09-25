Feci Kaza! Direksiyon hakimiyetini kaybetti, canından oldu

Bakırköy'de meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.
Atatürk Havalimanı Caddesi'nde, Tamer Ünver yönetimindeki 34 TA 8881 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kaldırıma çarptı.
Hareket halindeki araç, aydınlatma direğini de devirerek, reklam panosuna çarptıktan sonra durabildi.
Olay gerine sağlık, itfaiye, AFAD ve polis ekipleri sevk edilirken, araçta sıkışan sürücü Ünver'in hayatını kaybettiği belirlendi.
Polis olay yerinde güvenlik önlemi aldı. İtfaiye ve AFAD ekipleri sürücünün cesedini araçtan çıkardı.
BEDAŞ ekipleri de devrilen aydınlatma direğinde açığa çıkan elektrik kabloları nedeniyle güvenlik önlemi aldı.
Kaza nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu oluştu.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.