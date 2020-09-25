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25 Eyl 2020 - 16:46- Spor G: 25 Eyl 2020 - 16:47

Kadın güreşçiler, Edirne'de kamp yapıyor

Kadın Güreş Milli Takımı, aralık ayında Sırbistan'da yapılması planlanan Dünya Şampiyonası'nın hazırlıklarını Edirne'de sürdürüyor. Ay-yıldızlı ekibi, Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın (sol üst 6) ziyaret etti.
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Kadın Güreş Milli Takımı, aralık ayında Sırbistan'da yapılması planlanan Dünya Şampiyonası'nın hazırlıklarını Edirne'de sürdürüyor. Ay-yıldızlı ekibi, Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın (sol üst 6) ziyaret etti.
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25 Eyl 2020 - 16:46 AA Ankara- Spor

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