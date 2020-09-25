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25 Eyl 2020 - 16:46- Asayiş G: 25 Eyl 2020 - 16:56

Estetik operasyon sonrasında bir kadının ölümüne ilişkin soruşturma

Adli kontrol şartıyla serbest bırakıldıktan sonra haklarında gözaltı kararı verilen 5 şüpheliden 2'si yakalandı

Elif Duman
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Beylikdüzü'ndeki bir güzellik merkezinde estetik operasyon geçiren kadının ölümüne ilişkin soruşturmada yakalanan ve dün hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldıktan sonra haklarında gözaltı kararı verilen 5 şüpheliden 2'si İzmir'de yakalandı.

Geçen hafta Beylikdüzü'nde bulunan bir güzellik merkezine giderek estetik operasyon yaptıran ve daha sonra hastaneye kaldırılarak hayatını kaybeden 38 yaşındaki Kübra B'nin ölümüne ilişkin Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 5 şüpheli, dün nöbetçi hakimlikçe serbest bırakılmıştı.

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı bugün 5 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.

Polis ekipleri hakkında gözaltı kararı verilen 5 şüpheliden 2'sini İzmir Menemen'de yakaladı.

Diğer 3 şüpheliyi yakalamak için çalışmalar sürüyor.
# Beylikdüzü, estetik
# ASAYİŞ İLE İLİŞKİLİ:
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25 Eyl 2020 - 16:46 AA İstanbul- Asayiş

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