Beşiktaş, yeni golcüsünü resmen açıkladı

Beşiktaş, Kamerunlu futbolcu Vincent Aboubakar ile sözleşme imzaladı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 2016-2017 sezonunda da kiralık olarak Beşiktaş forması giyen 28 yaşındaki santrfor ile 2020-2021 sezonu sonuna kadar sözleşme imzalandığı belirtildi.

Açıklamada, 2016-2017 sezonunda kazanılan Süper Lig şampiyonluğunda pay sahibi olduğu vurgulanan Aboubakar'a başarı dileğinde bulunuldu.

Vincent Aboubakar, Beşiktaş'ta 2016-2017 sezonunda tüm kulvarlarda forma giydiği 38 maçta 19 gole imza atmıştı.