Beşiktaş, yeni golcüsünü resmen açıkladı

Beşiktaş, Kamerunlu futbolcu Vincent Aboubakar ile sözleşme imzaladı.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 2016-2017 sezonunda da kiralık olarak Beşiktaş forması giyen 28 yaşındaki santrfor ile 2020-2021 sezonu sonuna kadar sözleşme imzalandığı belirtildi.
Açıklamada, 2016-2017 sezonunda kazanılan Süper Lig şampiyonluğunda pay sahibi olduğu vurgulanan Aboubakar'a başarı dileğinde bulunuldu.
Vincent Aboubakar, Beşiktaş'ta 2016-2017 sezonunda tüm kulvarlarda forma giydiği 38 maçta 19 gole imza atmıştı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.