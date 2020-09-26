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26 Eyl 2020 - 13:52- Spor G: 26 Eyl 2020 - 13:53

Beşiktaş, yeni golcüsünü resmen açıkladı

Beşiktaş, Kamerunlu futbolcu Vincent Aboubakar ile sözleşme imzaladı.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
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Beşiktaş, Kamerunlu futbolcu Vincent Aboubakar ile sözleşme imzaladı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 2016-2017 sezonunda da kiralık olarak Beşiktaş forması giyen 28 yaşındaki santrfor ile 2020-2021 sezonu sonuna kadar sözleşme imzalandığı belirtildi.

Açıklamada, 2016-2017 sezonunda kazanılan Süper Lig şampiyonluğunda pay sahibi olduğu vurgulanan Aboubakar'a başarı dileğinde bulunuldu.

Vincent Aboubakar, Beşiktaş'ta 2016-2017 sezonunda tüm kulvarlarda forma giydiği 38 maçta 19 gole imza atmıştı.
# Beşiktaş, futbol, sözleşme, transfer, Vincent Aboubakar
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26 Eyl 2020 - 13:52 AA İstanbul- Spor

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