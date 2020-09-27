Gençlerbirliği'nde Beşiktaş maçı hazırlıkları sürüyor

Gençlerbirliği, Süper Lig'in 4. haftasında deplasmanda Beşiktaş ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürüyor.
Ligin üçüncü haftasını maç yapmadan geçecek başkent ekibi, günü tek antrenmanla tamamladı.
Kırmızı-siyahlılar, Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'ndeki antrenmana ısınma hareketleri ve çıkış çalışmasıyla başladı.
Antrenman, tam sahada oynanan antrenman maçıyla sona erdi.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.