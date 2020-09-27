Haberler Ankara Haberler Ankara
27 Eyl 2020 - 13:08- Spor G: 27 Eyl 2020 - 13:13

Gençlerbirliği'nde Beşiktaş maçı hazırlıkları sürüyor

Gençlerbirliği, Süper Lig'in 4. haftasında deplasmanda Beşiktaş ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürüyor.
mask

Gençlerbirliği, Süper Lig'in 4. haftasında deplasmanda Beşiktaş ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürüyor.

Ligin üçüncü haftasını maç yapmadan geçecek başkent ekibi, günü tek antrenmanla tamamladı.

Kırmızı-siyahlılar, Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'ndeki antrenmana ısınma hareketleri ve çıkış çalışmasıyla başladı.

Antrenman, tam sahada oynanan antrenman maçıyla sona erdi.
#
# SPOR HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Karayolları - Sistem9 Yeşilyurt mask
Karayolları - Sistem9 Yeşilyurt
Fenerbahçe yarın derbide Galatasaray'a konuk olacak mask
Fenerbahçe yarın derbide Galatasaray'a konuk olacak
AKUT Sporcusu Zeynep Yıldız Masterlar Şampiyonası'nda Türkiye Rekoru Kırdı! mask
AKUT Sporcusu Zeynep Yıldız Masterlar Şampiyonası'nda Türkiye Rekoru Kırdı!
Bakan Kasapoğlu, KKTC'ye kadar yüzen sporcularla bir araya geldi mask
Bakan Kasapoğlu, KKTC'ye kadar yüzen sporcularla bir araya geldi
Botaş - OGM Ormanspor karşılaşması mask
Botaş - OGM Ormanspor karşılaşması
Ankaraspor, tam sahada maç yaptı mask
Ankaraspor, tam sahada maç yaptı
Ankaraspor sentetik sahada çalıştı mask
Ankaraspor sentetik sahada çalıştı
Ankara Keçirengücü'nden kadrosuna iki takviye mask
Ankara Keçirengücü'nden kadrosuna iki takviye
Bölgesel Amatör Lig futbolcularından "ligler başlasın" talebi mask
Bölgesel Amatör Lig futbolcularından "ligler başlasın" talebi
Konyaspor, İsmail Kartal ile sözleşme imzaladı mask
Konyaspor, İsmail Kartal ile sözleşme imzaladı

27 Eyl 2020 - 13:08 AA Ankara- Spor

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Beşiktaş, yeni golcüsünü resmen açıkladı mask
Beşiktaş, yeni golcüsünü resmen açıkladı
Bakan Kasapoğlu, WADA Başkanı Banka ile görüştü mask
Bakan Kasapoğlu, WADA Başkanı Banka ile görüştü
Fenerbahçe yarın derbide Galatasaray'a konuk olacak mask
Fenerbahçe yarın derbide Galatasaray'a konuk olacak
Kadın güreşçiler, Edirne'de kamp yapıyor mask
Kadın güreşçiler, Edirne'de kamp yapıyor
TFF, 3 hakemin koronavirüs testlerinin pozitif çıktığını açıkladı mask
TFF, 3 hakemin koronavirüs testlerinin pozitif çıktığını açıkladı
Fenerbahçe'de Galatasaray derbisi hazırlıkları mask
Fenerbahçe'de Galatasaray derbisi hazırlıkları
Anket 'Yakın gelecekte Yunanistan ile ciddi bir çatışma riskini nasıl görüyorsunuz?'
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Valilik açıkladı! Eldiven takma zorunluluğu getirildi mask
Valilik açıkladı! Eldiven takma zorunluluğu getirildi
SON DAKİKA! İçişleri Bakanlığı, 81 İl Valiliği'ne yeni genelge gönderdi! mask
SON DAKİKA! İçişleri Bakanlığı, 81 İl Valiliği'ne yeni genelge gönderdi!
Bütün annelerin dikkatine! Bakan Selçuk müjdeyi verdi! Yarından itibaren hesaplara yatacak mask
Bütün annelerin dikkatine! Bakan Selçuk müjdeyi verdi! Yarından itibaren hesaplara yatacak
İçme suyunda beyin yiyen amip tespit edildi mask
İçme suyunda beyin yiyen amip tespit edildi
Kovid-19 temaslı yolcu taşıyan otobüs seferden men edildi mask
Kovid-19 temaslı yolcu taşıyan otobüs seferden men edildi
Yürüyerek gitti, baygın çıktı! Estetik operasyon sonrası hayatını kaybetti mask
Yürüyerek gitti, baygın çıktı! Estetik operasyon sonrası hayatını kaybetti

GALERİ

Ankara Büyükşehir mevsimlik işçilere hijyen desteğini sürdürüyor mask
Ankara Büyükşehir mevsimlik işçilere hijyen desteğini sürdürüyor
Gittigidiyor'a "Yeşil Ofis Sertifikası" mask
Gittigidiyor'a "Yeşil Ofis Sertifikası"
Online Alışveriş Uyarısı: "Ürünlerin ambalajını, son kullanma tarihini mutlaka kontrol etmeli" mask
Online Alışveriş Uyarısı: "Ürünlerin ambalajını, son kullanma tarihini mutlaka kontrol etmeli"
Türkiye’de ilk: Online alışverişte kartsız şartsız güvenli ödeme kolaylığı! mask
Türkiye’de ilk: Online alışverişte kartsız şartsız güvenli ödeme kolaylığı!
"Atletizmin altın çocuğu" gözünü dünya şampiyonluğuna dikti - Foto Galeri mask
"Atletizmin altın çocuğu" gözünü dünya şampiyonluğuna dikti - Foto Galeri
Esenyurt'ta taksi durağındaki silahlı kavga - Video mask
Esenyurt'ta taksi durağındaki silahlı kavga - Video
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL