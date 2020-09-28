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28 Eyl 2020 - 10:12- Sağlık G: 28 Eyl 2020 - 10:21

Kalbinizi korumak için hareket edin!

Abdi İbrahim Medikal Direktörlüğü, 29 Eylül Dünya Kalp Günü’nde kardiyovasküler hastalıkların büyük ölçüde hareketsizlik nedeniyle yaşandığına dikkat çekiyor. Koronavirüsün, kardiyovasküler hastalığı olan kişilerde daha ciddi hatta zaman zaman ölümcül seyrettiği de vurgulanan açıklamada, daha sağlıklı kalpler hareketli bir yaşam benimsenmesi gerektiğinin altı çiziliyor.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
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Abdi İbrahim Medikal Direktörlüğü, 29 Eylül Dünya Kalp Günü dolayısıyla, COVİD-19 pandemisinin yaşandığı bu dönemde kalp sağlığının korunmasının önemine dikkat çekiyor. Koronavirüs, hipertansiyon veya koroner arter gibi kardiyovasküler hastalığı olan kişilerde daha ciddi hatta zaman zaman ölümcül seyredebiliyor.

Tüm dünyada ölümlerin bir numaralı nedeni olan kardiyovasküler hastalıkların oluşmasında, sigara ve alkol kullanımından hipertansiyona, hareketsizlikten obeziteye ve şeker hastalığına kadar birçok faktör etkili olabiliyor.

Abdi İbrahim Medikal Direktörlüğü, fiziksel aktivite yoksunluğu, sigara kullanımı, aşırı tuz kullanımı ve sağlıksız beslenme gibi başlıca risk faktörlerinin kontrol altına alınması ile kalp hastalığı ve inmeye bağlı erken ölümlerin en az yüzde 80'nin önlenebileceğine vurgu yapıyor.

Kalbinizi korumak için hareket edin!

Toplumda yaşayan tüm bireylerin daha iyi, daha uzun ve daha sağlıklı bir yaşam için harekete geçmesinin önemine değinen Abdi İbrahim Medikal Direktörlüğü, egzersiz ve sağlıklı beslenmenin hayati önemde olduğuna dikkat çekiyor. Sağlıklı yaşam bilincinin küçük yaşta benimsenmesi gerektiğinden, çocukları daha aktif olmaya teşvik etmenin de toplum sağlığının korunmasında önemli bir olduğuna vurgu yapılıyor.

# Abdi İbrahim Medikal Direktörlüğü, 29 Eylül Dünya Kalp Günü, Covid-19, obezite, şeker hastalığı
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28 Eyl 2020 - 10:12 - Sağlık

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