Dirsek ağrısı sebeplerine dikkat!

Dirsekte ağrılar, dirsek eklemi ve kemiklere ait yumuşak dokulardan yada diğer bölgelerden dirseğe yayılan ağrılardan olabilir. Akut ve kronik enfeksiyonlar, enflamatuar artritlerden (RA, AS), dejeneratif osteoartritlerden, kırıklardan, entesopatilerden, sıkışma sendromlarından (tuzak nöropatileri) ve diğer yumuşak doku bozukluklarından kaynaklanabilir.

Dirsek ekleminde oluşan ağrılı sendromlarda ağrının yanı sıra hareket kısıtlığı, kas güçsüzlüğü, kontraktür, eklem kilitlenmesi gibi belirtiler görülebilir.

Ağrının sebeplerini bulmak için mesleki aktiviteler, spor yaralanmaları, hobiler, travmalar sorgulanmalıdır.

Diabet, alkolizm dirsekteki nöropatileri tetikleyen en önemli faktörlerdir.

Eklemdışı sebeplerden kaynaklanan ağrılar daha iyi lokalize ve keskindir. Eklem ağrıları daha derinde hissedilir. Nöropatilerde iyi lokalize edilmeyen distale (uç tarafa, parmaklara) doğru yayılan bir ağrı vardır. Boyun ve omuz kökenli ağrılar sıklıkla dirseğe yayılabilir. Dirsekte şişlik olekranon bursitine bağlıdır. RA’ e bağlı eklem şişliği ve fleksiyon kontraktürü olabilir. Lateral ve medial epikondilde hassasiyet ve el bileğinin dirence karşı yapılan hareketlerinde dirsekte ağrı olması epikondilit düşündürür.

Dirsek eklemi değerlendirilirken omuz, boyun ve el bileği eklemleri de gözden geçirilmelidir.

Eklem Dışı Sebepler: Epikondilitler, olekrenon bursiti, miyositis ossifikans

Artritler: RA, gut, osteoartrit, psödögut, seronegatif artrit, hemofili, hemoglobinopatiler, geçici sinovit, nöropatik artrit, septik artrit

Kemiğe ait sebepler: Kırıklar, osteokondritis dissekans, tümörler

Nöropatiler: Brakial ulnar ve radial sinir lezyonları, pronator teres sendromu, kubital tünel sendromu, suprakondiler çıkıntı sendromu, anterior ve posterior interosseoz sinir tuzak nöropatisi