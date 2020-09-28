Ankaragücü, Kayserispor maçının hazırlıklarına başladı

MKE Ankaragücü, Süper Lig'in 4. haftasında konuk edeceği HES Kablo Kayserispor karşılaşmasının hazırlıklarına başladı.
Sarı-lacivertli kulübün Beştepe Tesisleri'nde Teknik Direktör Fuat Çapa yönetiminde futbolcular günü rejenerasyon antrenmanı ile tamamladı.
MKE Ankaragücü'nde HES Kablo Kayserispor maçı öncesinde cezalı futbolcu bulunmazken, Demir Grup Sivasspor maçında sol dirseğinden sakatlanan Jonathan Bolingi ve sakatlığı devam eden Zvonimir Sarlija antrenmana katılmadı.
Tedavileri devam eden Mücahit Can Akçay ve Murat Sipahioğlu ise fizyoterapist eşliğinde çalışmalarını sürdürdü.
Başkent ekibi çalışmalarına yarın çift antrenmanla devam edecek.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.