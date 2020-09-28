Haberler Ankara Haberler Ankara
28 Eyl 2020 - 15:32- Spor G: 28 Eyl 2020 - 15:33

Ankaragücü, Kayserispor maçının hazırlıklarına başladı

MKE Ankaragücü, Süper Lig'in 4. haftasında konuk edeceği HES Kablo Kayserispor karşılaşmasının hazırlıklarına başladı.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
mask

MKE Ankaragücü, Süper Lig'in 4. haftasında konuk edeceği HES Kablo Kayserispor karşılaşmasının hazırlıklarına başladı.

Sarı-lacivertli kulübün Beştepe Tesisleri'nde Teknik Direktör Fuat Çapa yönetiminde futbolcular günü rejenerasyon antrenmanı ile tamamladı.

MKE Ankaragücü'nde HES Kablo Kayserispor maçı öncesinde cezalı futbolcu bulunmazken, Demir Grup Sivasspor maçında sol dirseğinden sakatlanan Jonathan Bolingi ve sakatlığı devam eden Zvonimir Sarlija antrenmana katılmadı.

Tedavileri devam eden Mücahit Can Akçay ve Murat Sipahioğlu ise fizyoterapist eşliğinde çalışmalarını sürdürdü.

Başkent ekibi çalışmalarına yarın çift antrenmanla devam edecek.
# Hes Kablo Kayserispor, MKE Ankaragücü, süper lig
# ANKARAGÜCÜ İLE İLİŞKİLİ:
MKE Ankaragücü, Alper Potuk'u kadrosuna kattı mask
MKE Ankaragücü, Alper Potuk'u kadrosuna kattı
Ankaragücü, Senegalli Assane Diousse'yi kadrosuna kattı mask
Ankaragücü, Senegalli Assane Diousse'yi kadrosuna kattı
MKE Ankaragücü-Büyükşehir Belediye Erzurumspor mask
MKE Ankaragücü-Büyükşehir Belediye Erzurumspor
MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Fuat Çapa, transferleri değerlendirdi: mask
MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Fuat Çapa, transferleri değerlendirdi:
Ankaragücü'nün transfer yasağı kalktı! mask
Ankaragücü'nün transfer yasağı kalktı!
Ankaragücü'nde Erzurumspor maçı hazırlıkları mask
Ankaragücü'nde Erzurumspor maçı hazırlıkları
Ankaragücü oyuncusu Kulusic: "İyi bir takım olduğumuzu göstermek istiyoruz" mask
Ankaragücü oyuncusu Kulusic: "İyi bir takım olduğumuzu göstermek istiyoruz"
Ankaragücü yeni sezon hazırlıklarını tamamladı mask
Ankaragücü yeni sezon hazırlıklarını tamamladı
TSYD Kupası Heyecanı! Ankara Derbisi Nefes Kesecek... mask
TSYD Kupası Heyecanı! Ankara Derbisi Nefes Kesecek...
MKE Ankaragücü'nde hedef tranfer yasağını kaldırmak mask
MKE Ankaragücü'nde hedef tranfer yasağını kaldırmak

28 Eyl 2020 - 15:32 AA Ankara- Spor

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Olimpik Judo Milli Takımı'nın 3. etap kampı Antalya’da sürüyor mask
Olimpik Judo Milli Takımı'nın 3. etap kampı Antalya’da sürüyor
Gençlerbirliği'nde Beşiktaş maçı hazırlıkları sürüyor mask
Gençlerbirliği'nde Beşiktaş maçı hazırlıkları sürüyor
Beşiktaş, yeni golcüsünü resmen açıkladı mask
Beşiktaş, yeni golcüsünü resmen açıkladı
Bakan Kasapoğlu, WADA Başkanı Banka ile görüştü mask
Bakan Kasapoğlu, WADA Başkanı Banka ile görüştü
Fenerbahçe yarın derbide Galatasaray'a konuk olacak mask
Fenerbahçe yarın derbide Galatasaray'a konuk olacak
Kadın güreşçiler, Edirne'de kamp yapıyor mask
Kadın güreşçiler, Edirne'de kamp yapıyor
Anket 'Yakın gelecekte Yunanistan ile ciddi bir çatışma riskini nasıl görüyorsunuz?'
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET
İçme suyunda beyin yiyen amip tespit edildi mask
İçme suyunda beyin yiyen amip tespit edildi
İzmir'de akrabalar arasındaki kavgada sokakta bulunan çocuk pompalı tüfekle yaralandı mask
İzmir'de akrabalar arasındaki kavgada sokakta bulunan çocuk pompalı tüfekle yaralandı
Kovid-19 temaslı yolcu taşıyan otobüs seferden men edildi mask
Kovid-19 temaslı yolcu taşıyan otobüs seferden men edildi
Meteorolojiden son dakika fırtına uyarısı! mask
Meteorolojiden son dakika fırtına uyarısı!
Meteorolojiden korkutan uyarı! Gök gürültülü sağanak ve kuvvetli rüzgar bekleniyor mask
Meteorolojiden korkutan uyarı! Gök gürültülü sağanak ve kuvvetli rüzgar bekleniyor
Feci Kaza! Direksiyon hakimiyetini kaybetti, canından oldu mask
Feci Kaza! Direksiyon hakimiyetini kaybetti, canından oldu

GALERİ

Uyanış: Büyük Selçuklu 1. Bölüm Full İzle TRT 1! 28 Eylül Uyanış: Büyük Selçuklu 1. Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Uyanış: Büyük Selçuklu 1. Bölüm Full İzle TRT 1! 28 Eylül Uyanış: Büyük Selçuklu 1. Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Yasak Elma 78. Bölüm Full İzle Fox TV! 28 Eylül Yasak Elma 78. Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Yasak Elma 78. Bölüm Full İzle Fox TV! 28 Eylül Yasak Elma 78. Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Sefirin Kızı 21. Bölüm Full İzle Star TV! 28 Eylül Sefirin Kızı 21. Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Sefirin Kızı 21. Bölüm Full İzle Star TV! 28 Eylül Sefirin Kızı 21. Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Gölbaşı Belediye Başkanı Şimşek’ten Miniklere Süt Sürprizi… mask
Gölbaşı Belediye Başkanı Şimşek’ten Miniklere Süt Sürprizi…
Uzmanlar uyarıyor! Şeker hastalığı kalp yetmezliğine neden olabilir! mask
Uzmanlar uyarıyor! Şeker hastalığı kalp yetmezliğine neden olabilir!
Zoom Canlı Derse Nasıl Girilir? Zoom Nasıl Kullanılır? Zoom Ücretli Mi? mask
Zoom Canlı Derse Nasıl Girilir? Zoom Nasıl Kullanılır? Zoom Ücretli Mi?
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL