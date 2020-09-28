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28 Eyl 2020 - 16:32- Asayiş G: 28 Eyl 2020 - 16:45

MSB: "5 PKK'lı terörist güvenlik güçlerine teslim oldu."

MSB: "Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 5 PKK'lı terörist Şırnak/Silopi'de güvenlik güçlerine teslim oldu."

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
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Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 5 PKK'lı teröristin Şırnak'ın Silopi ilçesinde güvenlik güçlerine teslim olduğunu bildirdi.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kararlı operasyonlarımız neticesinde PKK'lı teröristler teslim olmaya devam ediyor. Son olarak Irak kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 5 PKK'lı terörist, Şırnak/Silopi'de güvenlik güçlerimize teslim oldu."
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28 Eyl 2020 - 16:32 AA Ankara- Asayiş

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