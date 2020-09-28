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28 Eyl 2020 - 16:34- Spor G: 28 Eyl 2020 - 16:35

Gençlerbirliği Kulübünde olağanüstü genel kurul toplantısı 11 Ekim'de yapılacak

Gençlerbirliği Kulübü, olağanüstü genel kurul toplantısının 11 Ekim'de yapılacağını duyurdu.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
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Gençlerbirliği Kulübü, olağanüstü genel kurul toplantısının 11 Ekim'de yapılacağını duyurdu.

Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, 11 Ekim'de saat 10.00'da Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde yapılacak olağanüstü genel kurulda çoğunluk sağlanamaması durumunda, toplantının 18 Ekim'e erteleneceği belirtildi.

Genel kurula aidat borcu üyelerin katılamayacağı kaydedildi.
# futbol, Gençlerbirliği, İlhan Cavcav Tesisleri, olağanüstü genel kurul, süperlig

28 Eyl 2020 - 16:34 AA Ankara- Spor

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