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28 Eyl 2020 - 16:53- Eğitim G: 28 Eyl 2020 - 16:54

YDS soru kitapçıkları ve cevap anahtarları erişime açıldı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2020-YDS) temel soru kitapçıkları ve cevap anahtarlarını internet sitesinde yayımladı.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2020-YDS) temel soru kitapçıkları ve cevap anahtarlarını internet sitesinde yayımladı.

ÖSYM'den yapılan açıklamada, dün yapılan sınava başvuran adayların, temel soru kitapçığı diziliminde verilen soruların tamamına bugün saat 15.30'dan itibaren 10 gün süreyle "https://ais.osym.gov.tr" adresinden ulaşabilecekleri bildirildi.

Adaylar sorulara T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek.
# 2020-YDS temel soru kitapçıkları ve cevap anahtarları, ösym

28 Eyl 2020 - 16:53 AA Ankara- Eğitim

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