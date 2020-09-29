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29 Eyl 2020 - 13:13- Ekonomi G: 29 Eyl 2020 - 13:14

Bakan Karaismailoğlu duyurdu! Ücretsiz internet verilecek

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu: "İhtiyaç olduğu sürece öğrencilerimize ücretsiz internet paketlerini vermeye devam edeceğiz."

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu: "İhtiyaç olduğu sürece öğrencilerimize ücretsiz internet paketlerini vermeye devam edeceğiz."
# Karaismailoğlu

29 Eyl 2020 - 13:13 AA Ankara- Ekonomi

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