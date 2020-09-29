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29 Eyl 2020 - 13:26- Ekonomi G: 29 Eyl 2020 - 13:27

ATO Başkanı Baran, Ekonomide Üç Yıllık Yol Haritasını Değerlendirdi

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından açıklanan ekonomide üç yıllık yol haritasının, Türkiye’nin 2023 yılına daha güçlü bir Türkiye olarak ulaşmasını sağlayacağını söyledi. Baran, “Pandemi nedeniyle sıkıntılar yaşanan bu dönemde, hazırlanan bu program ekonomide hedefleri net bir şekilde ortaya koyarken, reel sektörün yatırım ve üretim planlaması için de baz teşkil edecektir” dedi.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
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ATO Başkanı Baran, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından açıklanan Yeni Ekonomi Programı’nı değerlendiren yazılı bir açıklama yaptı. 2021-2022 ve 2023 yıllarını kapsayan programla Türkiye Cumhuriyeti’nin 100’üncü yılına ulaşacağını hatırlatan Baran, “Türkiye yeni programla küresel anlamda hak ettiği yeri bulacaktır” dedi. “Yeni Dengelenme”, “Yeni Normal” ve “Yeni Ekonomi” ana temalarında hazırlanan Yeni Ekonomi Programı’nın teknolojiye odaklı, yüksek katma değerli üretimi önemseyen, girişimciliği öne çıkaran bir program olduğunu kaydeden Baran, programda KOBİ’leri, üretici ve yatırımcıları dikkate alan, reel sektörü destekleyen adımların yer almasının önemine dikkat çekti. Baran, “Yeni Ekonomi Programı’nda küresel gelişmeler doğrultusunda Türkiye’nin hedefleri dikkate alınarak ihtiyaç duyulan tedbirlerden oluşan planlama yapılmış” diye konuştu. Baran, savunma sanayiinin ardından sağlık alanında yerlileştirme çalışmalarının da stratejik öneme sahip olduğunu ifade etti.

Baran, Yeni Ekonomi Programı ile Türkiye Cumhuriyeti’nin 100’üncü yılına ulaşacağını hatırlatarak, “İhtiyaç duyulan değişim ve yapısal dönüşümü tamamlayacak bu programla Türkiye varoluşunun ikinci yüzyılına ekonomisi güçlü, bölgesinin ve dünyanın istikrarına katkıda bulunan müreffeh bir ülke olacaktır” dedi. Baran, reel sektör olarak programın başarıya ulaşması için her türlü katkıyı yapmaya hazır olduklarını söyledi.

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29 Eyl 2020 - 13:26 Ankara- Ekonomi

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