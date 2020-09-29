Kütahya'da orman yangını

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı.
Örenköy yakınlarında henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan orman yangınının kontrol altına alınabilmesi için bölgeye arazözlü ekipler sevk edildi.
Kütahya Orman Bölge Müdürü Hasan Keskin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bölgede rüzgarın etkili olduğunu ve yangının yayılmasından endişe ettiklerini bildirdi.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.