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29 Eyl 2020 - 16:35- Asayiş G: 29 Eyl 2020 - 16:36

Kütahya'da orman yangını

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı.

Elif Duman
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Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı.

Örenköy yakınlarında henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan orman yangınının kontrol altına alınabilmesi için bölgeye arazözlü ekipler sevk edildi.

Kütahya Orman Bölge Müdürü Hasan Keskin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bölgede rüzgarın etkili olduğunu ve yangının yayılmasından endişe ettiklerini bildirdi.
# Hisarcık, kütahya, orman yangını
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29 Eyl 2020 - 16:35 AA Kütahya- Asayiş

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