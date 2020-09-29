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29 Eyl 2020 - 16:58- Dünya G: 29 Eyl 2020 - 16:59

Kuveyt devlet televizyonu: Kuveyt Emiri hayatını kaybetti

Kuveyt devlet televizyonu: Kuveyt Emiri Sabah el-Ahmed el-Cabir es-Sabah 91 yaşında hayatını kaybetti.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
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Kuveyt devlet televizyonu: Kuveyt Emiri Sabah el-Ahmed el-Cabir es-Sabah 91 yaşında hayatını kaybetti.
# Kuveyt

29 Eyl 2020 - 16:58 AA Ankara- Dünya

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