Haberler Ankara Haberler Ankara
30 Eyl 2020 - 12:04- Spor G: 30 Eyl 2020 - 12:05

Ankaraspor'un transfer yasağı kalktı

TFF 1. Lig ekiplerinden Ankaraspor'da transfer yasağı kalktı.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
mask

TFF 1. Lig ekiplerinden Ankaraspor'da transfer yasağı kalktı.

Ankaraspor Başkanı Mehmet Emin Katipoğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamayla, kulübün transfer yasağının kalktığını duyurdu.

Oyuncularına olan borçları nedeniyle geçen sezonun başından itibaren transfer yasağı bulunan Ankaraspor, bu sezonun ilk üç haftasında da genç futbolcularla mücadele edip, 1 galibiyet ve 2 mağlubiyet almıştı.
# Ankaraspor, futbol, tff 1. lig, Transfer yasağı

30 Eyl 2020 - 12:04 AA Ankara- Spor

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
UEFA'dan Ali Palabıyık'a görev mask
UEFA'dan Ali Palabıyık'a görev
Gençlerbirliği Kulübünde olağanüstü genel kurul toplantısı 11 Ekim'de yapılacak mask
Gençlerbirliği Kulübünde olağanüstü genel kurul toplantısı 11 Ekim'de yapılacak
Ankaragücü, Kayserispor maçının hazırlıklarına başladı mask
Ankaragücü, Kayserispor maçının hazırlıklarına başladı
Olimpik Judo Milli Takımı'nın 3. etap kampı Antalya’da sürüyor mask
Olimpik Judo Milli Takımı'nın 3. etap kampı Antalya’da sürüyor
Gençlerbirliği'nde Beşiktaş maçı hazırlıkları sürüyor mask
Gençlerbirliği'nde Beşiktaş maçı hazırlıkları sürüyor
Beşiktaş, yeni golcüsünü resmen açıkladı mask
Beşiktaş, yeni golcüsünü resmen açıkladı
Anket 'Yakın gelecekte Yunanistan ile ciddi bir çatışma riskini nasıl görüyorsunuz?'
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Kan donduran olay! 16 yaşındaki kızla evlenmek istedi, olumsuz yanıt alınca kızın annesini öldürdü! mask
Kan donduran olay! 16 yaşındaki kızla evlenmek istedi, olumsuz yanıt alınca kızın annesini öldürdü!
İzmir'de akrabalar arasındaki kavgada sokakta bulunan çocuk pompalı tüfekle yaralandı mask
İzmir'de akrabalar arasındaki kavgada sokakta bulunan çocuk pompalı tüfekle yaralandı
İçme suyunda beyin yiyen amip tespit edildi mask
İçme suyunda beyin yiyen amip tespit edildi
Son Dakika! Bakan Duyurdu! 5 Ekim'de hesaplara yatacak mask
Son Dakika! Bakan Duyurdu! 5 Ekim'de hesaplara yatacak
Yüz yüze eğitimde ikinci hafta yarın başlıyor! İşte detaylar... mask
Yüz yüze eğitimde ikinci hafta yarın başlıyor! İşte detaylar...
Uzmanlar uyarıyor! Kalp çarpıntısını dikkate alın! mask
Uzmanlar uyarıyor! Kalp çarpıntısını dikkate alın!

GALERİ

MasterChef Türkiye 30 Eylül 2020 TV8 Canlı İzle! Masterchef Türkiye 68. Bölüm Düello Zamanı Kim Kazandı... mask
MasterChef Türkiye 30 Eylül 2020 TV8 Canlı İzle! Masterchef Türkiye 68. Bölüm Düello Zamanı Kim Kazandı...
Doya Doya Moda 30 Eylül Günün Birincisi Kim Oldu? Doya Doya Moda 58. Bölüm Puan Durumu mask
Doya Doya Moda 30 Eylül Günün Birincisi Kim Oldu? Doya Doya Moda 58. Bölüm Puan Durumu
Ankara Berberler Odası'ndan anlamlı proje mask
Ankara Berberler Odası'ndan anlamlı proje
Ankara Büyükşehir'den pazarcı esnafına maske ve siperlik desteği mask
Ankara Büyükşehir'den pazarcı esnafına maske ve siperlik desteği
Yenimahalle’de 300 ağaç toprakla buluştu - Ankara mask
Yenimahalle’de 300 ağaç toprakla buluştu - Ankara
Başkan Altınok: ''Cumhuriyet Kulesi, tarihe attığımız bir imzadır'' mask
Başkan Altınok: ''Cumhuriyet Kulesi, tarihe attığımız bir imzadır''
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL