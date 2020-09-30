Ankaraspor'un transfer yasağı kalktı

TFF 1. Lig ekiplerinden Ankaraspor'da transfer yasağı kalktı.
Ankaraspor Başkanı Mehmet Emin Katipoğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamayla, kulübün transfer yasağının kalktığını duyurdu.
Oyuncularına olan borçları nedeniyle geçen sezonun başından itibaren transfer yasağı bulunan Ankaraspor, bu sezonun ilk üç haftasında da genç futbolcularla mücadele edip, 1 galibiyet ve 2 mağlubiyet almıştı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.